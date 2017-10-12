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В Госдуме отреагировали на санкционные потуги Украины и ее союзников
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    В Госдуме отреагировали на санкционные потуги Украины и ее союзников

    18:22  12 Октября 2017
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    В Госдуме отреагировали на решение Украины и ее союзников вне ЕС по санкциям

    Вслед за Евросоюзом еще четыре страны заявили о продлении антироссийских санкций на полгода — до 15 марта 2018 года. О присоединении к решению ЕС заявили Албания, Норвегия, Украина и Черногория. Это решение было вполне ожидаемым, отметил в комментарии Федеральному агентству новостей первый заместитель председателя комитета по международным делам Государственной думы Дмитрий Новиков.

    «Для нас в этом нет никакой неожиданности, — заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам от фракции КПРФ. — Мы всегда это прогнозировали, по крайней мере, компартия, что санкции — это всерьез и надолго, и быстро они прекращены не будут».

    Впрочем, по словам Дмитрия Новикова, нашей стране есть, что противопоставить очередному недружественному шагу со стороны Украины и ее европейских покровителей. Депутат напомнил, что Москва уже ввела ответные меры против стран, поддержавших антироссийские санкции.

    "Для нас в этом нет никакой неожиданности"

    По словам Дмитрия Новикова, вопрос реакции на санкции против РФ будет рассматриваться на ближайшем заседании комитета Госдумы по международным делам.

    «Комитет не принимает решения, которые могут повлиять на экономические взаимоотношения между странами, но на ближайшем заседании мы рассмотрим эту ситуацию», — отметил первый зампред комитета Госдумы.

    О присоединении Украины, Норвегии, Албании и Черногории к решению Евросоюза о продлении санкций против России говорится в заявлении, опубликованном на сайте Совета ЕС, также об этом заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

    14 сентября ЕС принял окончательное решение о продлении еще на полгода индивидуальных санкций против ряда юридических лиц и граждан Российской Федерации. В списке тех, на кого распространяются санкции, значатся 38 юридических и 149 физических лиц. Гражданам, попавшим под санкции, запрещен въезд в Евросоюз, их активы в европейских банках заморожены.

    Санкции связаны с тем, что Евросоюз обвиняет Россию в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, увязывая эти меры с «выполнением Москвой минских соглашений».

    Евросоюз обвиняет Россию в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины

    Россия неоднократно отвергала все обвинения, связанные с ситуацией на востоке Украины. Москва считает такой подход абсурдным, поскольку РФ не является стороной внутриукраинского конфликта.

    Черногория и Албания, поддержавшие санкции, являются кандидатами на вступление в Евросоюз. Норвегия и Украина не являются членами ЕС, однако регулярно присоединяются к его решениям, направленным на «сдерживание» России.

    Ранее страны — партнеры Евросоюза продлили санкции в отношении Крыма.

    Как подсчитали экономисты, санкции против России уже обошлись ЕС, как минимум в 30 миллиардов евро.

    Автор: Алексей Громов
    #санкции #украина #госдума #ес
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