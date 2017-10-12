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Политика
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Ирак: сотни боевиков ИГ сдались в плен курдскому ополчению
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    Ирак: сотни боевиков ИГ сдались в плен курдскому ополчению

    18:01  12 Октября 2017
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    Ирак: сотни боевиков ИГ сдались в плен курдскому ополчению

    Эрбиль, 12 октября. Сотни человек, которые подозреваются в содействии «Исламскому государству»1, сдались в плен силам пешмерга Иракского Курдистана.

    Представитель Регионального правительства Иракского Курдистана заявил, что только за прошлую неделю курдскому ополчению сдались около тысячи человек, однако не все они являются боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

    Сдавшиеся прибыли на позиции курдского ополчения в ходе операции по освобождению от боевиков «Халифата» города Хавиджа. Отмечается, что данная операция была недавно полностью завершена. Сдавшиеся пройдут тщательную проверку, причастные к «Исламскому государству» боевики понесут заслуженное наказание, подчеркнул чиновник.

    Ирак: сотни боевиков ИГ сдались в плен курдскому ополчению

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #иг #игил #курды #ирак #пешмерга
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