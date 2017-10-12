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Назарбаев договорился с Путиным превратить Казахстан в космическую державу
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    Назарбаев договорился с Путиным превратить Казахстан в космическую державу

    20:00  12 Октября 2017
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    Назарбаев договорился с Путиным превратить Казахстан в космическую державу

    Сочи, 12 октября. Президент Казахстана Нурсулан Назарбаев заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным развивать российско-казахстанский проект на космодроме «Байконур».

    «Мы договорились об осуществлении программы на «Байконуре», когда мы на отдельных площадках будем развивать совместные предприятия с Россией», — цитирует Назарбаева ТАСС.

    По его словам, совместно с РФ Казахстан будет строить отдельную пусковую установку для ракеты с чистым топливом. Реализация этих планов намечена на 2022 год.

    Назарбаев договорился с Путиным превратить Казахстан в космическую державу

    Назарбаев подчеркнул, что Казахстан со временем станет космической державой. Он также добавил, что у него уже работают четыре спутника по зондированию Земли.

    В будущем республика будет принимать участие в пуске ракет и готовить собственные кадры.

    Автор: Дима Оленин
    #путин #назарбаев #байконур
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