Назарбаев договорился с Путиным превратить Казахстан в космическую державу

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Сочи, 12 октября. Президент Казахстана Нурсулан Назарбаев заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным развивать российско-казахстанский проект на космодроме «Байконур».

«Мы договорились об осуществлении программы на «Байконуре», когда мы на отдельных площадках будем развивать совместные предприятия с Россией», — цитирует Назарбаева ТАСС.

По его словам, совместно с РФ Казахстан будет строить отдельную пусковую установку для ракеты с чистым топливом. Реализация этих планов намечена на 2022 год.

Назарбаев подчеркнул, что Казахстан со временем станет космической державой. Он также добавил, что у него уже работают четыре спутника по зондированию Земли.

В будущем республика будет принимать участие в пуске ракет и готовить собственные кадры.