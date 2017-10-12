Памятник Петру и Февронии установят в Москве

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Москва, 12 октября. На Большой Сухаревской площади в Москве появится памятник святым благоверным Петру и Февронии Муромским.

Решение об этом было принято на заседании комиссии по монументальному искусству в четверг. По словам председателя комиссии Игоря Воскресенского, установить памятник разрешили при условии, если не пострадает качество проведенных работ по благоустройству, сообщает РИАМО.

Также монумент не должен быть слишком крупным.

Инициативу по установке памятника покровителям семьи и брака выдвинул президент некоммерческого партнерства содействия реализации программы «В кругу семьи» Александр Ковтунец.

Изначально монумент хотели разместить возле смотровой площадки на Воробьевых горах, но эту локацию эксперты не одобрили.