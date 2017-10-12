Песков о решении США выйти из ЮНЕСКО: Это печальная новость

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Москва, 12 октября. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что выход США из ЮНЕСКО — печальная новость.

Так, на просьбу журналистов прокомментировать данное решение Вашингтона, представитель Кремля сказал: «Печальная новость».

Напомним, ранее госдепартамент США сообщил о выходе страны из ЮНЕСКО. «Это решение принималось нелегко и отражает озабоченность нарастающей задолженностью в ЮНЕСКО», — уточняется в официальном пресс-релизе ведомства. 31 декабря 2018 года соответствующее решение вступит в законную силу.



