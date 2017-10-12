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Политика
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Политика
Песков о решении США выйти из ЮНЕСКО: Это печальная новость
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    Песков о решении США выйти из ЮНЕСКО: Это печальная новость

    17:51  12 Октября 2017
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    Песков о решении США выйти из ЮНЕСКО: Это печальная новость

    Москва, 12 октября. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что выход США из ЮНЕСКО — печальная новость.

    Так, на просьбу журналистов прокомментировать данное решение Вашингтона, представитель Кремля сказал: «Печальная новость».

    Напомним, ранее госдепартамент США сообщил о выходе страны из ЮНЕСКО. «Это решение принималось нелегко и отражает озабоченность нарастающей задолженностью в ЮНЕСКО», — уточняется в официальном пресс-релизе ведомства. 31 декабря 2018 года соответствующее решение вступит в законную силу.

    Песков о решении США выйти из ЮНЕСКО: Это печальная новость
     

    Автор: Тимур Румянцев
    #сша #песков #юнеско
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