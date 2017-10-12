На похороны бывшего супруга Маши Распутиной не пришел никто

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Москва, 12 октября. Проводить в последний путь бывшего мужа певицы Маши Распутиной Владимира Ермакова не пришел никто. Об этом ФАН сообщил нынешний супруг Маши Распутиной Виктор Захаров.

По его словам, тело Ермакова «сожгли в крематории без церемоний». На похороны не пришел даже сын от первого брака. Мужчина скончался еще неделю назад, но насчет обстоятельств его смерти ходят разные версии. В частности, о том, что он умер за кулисами шоу «На самом деле» на Первом канале.

«Я слышал, что ему отказались платить гонорар. Ермаков устроил скандал, кричал, ему стало плохо и он там умер, — говорит Захаров. — Продюсеры шоу в свою очередь утверждают, что он не приехал на съемки».

Певица и ее бывший муж должны были встретиться на Первом канале в студии шоу «На самом деле». Виктор Захаров утверждает, что Распутина была обманута сотрудниками передачи и покинула студию сразу после того, как узнала о предстоящей встрече с Ермаковым.

«Меня не было в городе и я не знал об этих съемках, — вспоминает он. — Она бы никогда не согласилась, если бы сразу знала правду. Позже я общался с продюсерами, чтобы узнать чего они хотели добиться. Они сказали,что собирались выяснить причину развода Маши с Ермаковым».

При этом он с возмущением назвал эти планы «полной ерундой».