Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Министр обороны Польши отрицает присутствие танковой дивизии США на границе с РФ
Общество
На похороны бывшего супруга Маши Распутиной не пришел никто
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    На похороны бывшего супруга Маши Распутиной не пришел никто

    17:55  12 Октября 2017
    53

    На похороны бывшего супруга Маши Распутиной не пришел никто

    Москва, 12 октября. Проводить в последний путь бывшего мужа певицы Маши Распутиной Владимира Ермакова не пришел никто. Об этом ФАН сообщил нынешний супруг Маши Распутиной Виктор Захаров.

    По его словам, тело Ермакова «сожгли в крематории без церемоний».  На похороны не пришел даже сын от первого брака.  Мужчина скончался еще неделю назад, но насчет обстоятельств его смерти ходят разные версии. В частности, о том, что он умер за кулисами шоу «На самом деле» на Первом канале.

    «Я слышал, что ему отказались платить гонорар.  Ермаков устроил скандал, кричал, ему стало плохо и он там умер, — говорит Захаров. — Продюсеры шоу в свою очередь утверждают, что он не приехал на съемки».

    Певица и ее бывший муж должны были встретиться на Первом канале в студии шоу «На самом деле». Виктор Захаров утверждает, что Распутина была обманута сотрудниками передачи и покинула студию сразу после того, как узнала о предстоящей  встрече с  Ермаковым.

    «Меня не было в городе и я не знал об этих съемках, — вспоминает он. — Она бы никогда не согласилась, если бы сразу знала правду. Позже я общался с продюсерами, чтобы узнать чего они хотели добиться. Они сказали,что собирались выяснить причину развода Маши с Ермаковым».

    При этом он с возмущением назвал эти планы «полной ерундой».

    «Она ведь развелась с ним, когда ей было 20 лет!», - напомнил Захаров.

    Автор: Алексей Громов
    #похороны #муж #распутина #бывший муж #владимир ермаков
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017 35530

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017
        24112

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6167

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53732

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        94550
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        МИД РФ расценивает снятия флагов России в США как надругательство

        МИД РФ расценивает снятия флагов России в США как надругательство

        11:56   12 Октября 2017
        1205
        Делегация Госдумы может не поехать в США из-за спущенных российских флагов

        Делегация Госдумы может не поехать в США из-за спущенных российских флагов

        11:05   12 Октября 2017
        2512
        Набиуллина презентовала банкноты номиналом 200 и 2000 рублей

        Набиуллина презентовала банкноты номиналом 200 и 2000 рублей

        10:51   12 Октября 2017
        11892
        В ПАСЕ приняли резолюцию по снятию санкций с России

        В ПАСЕ приняли резолюцию по снятию санкций с России

        7:35   12 Октября 2017
        35899