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Сочи, 12 октября. Министр транспорта Сирии Али Хамуд принял участие в совещании постоянной российско-сирийской комиссии по экономическому и техническому сотрудничеству.

Али Хамуд сообщил после встречи, что его ведомство крайне заинтересовано в помощи России при восстановлении аэродромов в освобожденных от боевиков районах и создании новых. На совещании поднимались вопросы о возобновлении воздушно-транспортного сообщения и обеспечении безопасности полетов.

Хамуд отметил, что на переговорах с российской стороной обсуждалось сотрудничество в части развития морского сообщения, восстановления дорог и мостов, пострадавших от террористов, а также создание плавающих платформ, предназначенных для ремонта и обслуживания судов различного класса.