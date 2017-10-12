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Политика
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Сирия рассчитывает на помощь РФ в восстановлении аэродромов — Минтранс САР
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    Сирия рассчитывает на помощь РФ в восстановлении аэродромов — Минтранс САР

    17:34  12 Октября 2017
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    Сирия рассчитывает на помощь РФ в восстановлении аэродромов — Минтранс САР

    Сочи, 12 октября. Министр транспорта Сирии Али Хамуд принял участие в совещании постоянной российско-сирийской комиссии по экономическому и техническому сотрудничеству.

    Али Хамуд сообщил после встречи, что его ведомство крайне заинтересовано в помощи России при восстановлении аэродромов в освобожденных от боевиков районах и создании новых. На совещании поднимались вопросы о возобновлении воздушно-транспортного сообщения и обеспечении безопасности полетов.

    Хамуд отметил, что на переговорах с российской стороной обсуждалось сотрудничество в части развития морского сообщения, восстановления дорог и мостов, пострадавших от террористов, а также создание плавающих платформ, предназначенных для ремонта и обслуживания судов различного класса.

    Сирия рассчитывает на помощь РФ в восстановлении аэродромов — Минтранс САР

    Автор: Алексей Громов
    #россия #сирия #минтранс #али хамуд
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