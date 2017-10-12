В Одессу прибыла вторая партия угля из США

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Киев, 12 октября. Вторая партия угля из США прибыла сегодня в морской торговый порт «Южный» в Одессе. Вес груза составляет 60 тонн, сообщают украинские СМИ.

Это уже вторая партия американского угля, которую привозят на Украину за последнее время. Первый груз был доставлен в Одессу 13 сентября. Всего же контракт предусматривает поставку 700 тонн энергетического угля из США. Договор должен быть выполнен до конца этого года. За каждую тонну Украина платит 113 долларов.

Отметим, что Украина испытывает серьезный дефицит энергетического угля после того, как Киев потерял контроль над частью Донецкой и Луганской областей.