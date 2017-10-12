Еще два состава нового поколения запустили в московском метро

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Москва, 12 октября. На Таганско-Краснопресненской ветке столичного метрополитена начали курсировать 19-й и 20-й инновационные поезда «Москва».

Таганско-Краснопресненская линия считается самой загруженной в московском метро. Запуск новых поездов происходит в рамках обновления старого подвижного состава. На данный момент заменено более 23% поездов, сообщают в пресс-службе ГУП «Московский метрополитен».

Составы «Москва» на 15% вместительнее своих предшественников, оснащены улучшенной системой кондиционирования и шумоизоляции. Также в «Москве» есть сквозной проход по всему поезду, вагоны оборудованы интерактивными дисплеями и зарядками для мобильных телефонов.

Сейчас тестирование проходит 21-й поезд «Москва».