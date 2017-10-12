Путин не обсуждал с немецким бизнесом турбины Siemens — Песков

В Избранное

Бочаров Ручей, 12 октября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что вопрос о турбинах Siemens в Крыму на встрече главы государства Владимира Путина с немецким бизнесом не поднимался.

Так, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, представитель Кремля сказал: «Не поднимался».

Напомним, ранее Песков заявил, что Владимир Путин готов дать необходимые разъяснения по турбинам Siemens в Крыму

С 2015 года в отношении Крыма действуют экономические санкции Евросоюза, согласно которым Siemens не имеет права поставлять свою продукцию на российский полуостров. В РФ не раз заявляли, что поставленные в республику турбины попали в регион легально, поскольку их нельзя рассматривать как чисто немецкие технологии — системы были доработаны российскими инженерами.