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Политика
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Политика
Путин не обсуждал с немецким бизнесом турбины Siemens — Песков
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    Путин не обсуждал с немецким бизнесом турбины Siemens — Песков

    17:41  12 Октября 2017
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    Путин не обсуждал с немецким бизнесом турбины Siemens — Песков

    Бочаров Ручей, 12 октября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что вопрос о турбинах Siemens в Крыму на встрече главы государства Владимира Путина с немецким бизнесом не поднимался.

    Так, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, представитель Кремля сказал: «Не поднимался».

    Напомним, ранее Песков заявил, что Владимир Путин готов дать необходимые разъяснения по турбинам Siemens в Крыму

    С 2015 года в отношении Крыма действуют экономические санкции Евросоюза, согласно которым Siemens не имеет права поставлять свою продукцию на российский полуостров. В РФ не раз заявляли, что поставленные в республику турбины попали в регион легально, поскольку их нельзя рассматривать как чисто немецкие технологии — системы были доработаны российскими инженерами.

     

    Автор: Тимур Румянцев
    #путин #крым #siemens #турбины
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