ВКС РФ в Забайкалье отработали заход на «противника» со стороны солнца

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Чита, 12 октября. Истребительная авиация Восточного военного округа провела тренировки по воздушному бою со сложными пилотажными элементами.

В ходе летно-тактических учений в Забайкальском крае летчики-истребители отрабатывали сложные элементы воздушного боя с применением тактических приемов, включая «заход на цель со стороны солнца». В учениях были задействованы экипажи истребителей Су-30СМ.

Отмечается, что в роли условного противника выступали пилоты этой же авиационной части. В ходе тренировки летчики ВКС РФ выполнили маневры по преодолению зоны противовоздушной обороны условного противника в составе звеньев и пар.