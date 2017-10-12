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Политика
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Россия
ВКС РФ в Забайкалье отработали заход на «противника» со стороны солнца
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    ВКС РФ в Забайкалье отработали заход на «противника» со стороны солнца

    17:21  12 Октября 2017
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    ВКС РФ в Забайкалье отработали заход на «противника» со стороны солнца

    Чита, 12 октября. Истребительная авиация Восточного военного округа провела тренировки по воздушному бою со сложными пилотажными элементами.

    В ходе летно-тактических учений в Забайкальском крае летчики-истребители отрабатывали сложные элементы воздушного боя с применением тактических приемов, включая «заход на цель со стороны солнца». В учениях были задействованы экипажи истребителей Су-30СМ.

    Отмечается, что в роли условного противника выступали пилоты этой же авиационной части. В ходе тренировки летчики ВКС РФ выполнили маневры по преодолению зоны противовоздушной обороны условного противника в составе звеньев и пар.

    ВКС РФ в Забайкалье отработали заход на «противника» со стороны солнца

    Автор: Алексей Громов
    #вкс рф #учения #чита #су-30см #вво
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