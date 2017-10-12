Песков: Участники «Северного потока» заявили Путину о намерении продолжить проект

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Москва, 12 октября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что немецкие компании, которые принимают участие в реализации проекта «Северный поток», хотели бы продолжить свое участие в нем. Об этом Песков заявил по итогам встречи президента России Владимира Путина с представителями немецкого бизнеса.

«Компании, которые так или иначе задействованы в «Северном потоке» - да, они выражали свое намерение продолжать. И выражали надежду на то, что ничто не помешает: ни внешние факторы, искусственно и неконкурентно навязанные, ни какие-либо другие», — сказал Песков.

Напомним, «Северный поток» является магистральным газопроводом между Россией и Германией, который проходит по дну Балтийского моря. В проекте участвуют Россия, Германия, Нидерланды и Франция. Главной целью проекта является значительное увеличение поставок российского газа на европейский рынок и снижение зависимости от транзитных стран.