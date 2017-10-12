Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Министр обороны Польши отрицает присутствие танковой дивизии США на границе с РФ
Политика
Песков: Участники «Северного потока» заявили Путину о намерении продолжить проект
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Песков: Участники «Северного потока» заявили Путину о намерении продолжить проект

    17:45  12 Октября 2017
    79

    Песков: Участники «Северного потока» заявили Путину о намерении продолжить проект

    Москва, 12 октября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что немецкие компании, которые принимают участие в реализации проекта «Северный поток», хотели бы продолжить свое участие в нем. Об этом Песков заявил по итогам встречи президента России Владимира Путина с представителями немецкого бизнеса.

    «Компании, которые так или иначе задействованы в «Северном потоке» - да, они выражали свое намерение продолжать. И выражали надежду на то, что ничто не помешает: ни внешние факторы, искусственно и неконкурентно навязанные, ни какие-либо другие», — сказал Песков.

    Напомним, «Северный поток» является магистральным газопроводом между Россией и Германией, который проходит по дну Балтийского моря. В проекте участвуют Россия, Германия, Нидерланды и Франция. Главной целью проекта является значительное увеличение поставок российского газа на европейский рынок и снижение зависимости от транзитных стран.

    Автор: Алексей Громов
    #песков #германия #северный поток
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017 35530

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017
        24112

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6167

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53732

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        94550
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        МИД РФ расценивает снятия флагов России в США как надругательство

        МИД РФ расценивает снятия флагов России в США как надругательство

        11:56   12 Октября 2017
        1205
        Делегация Госдумы может не поехать в США из-за спущенных российских флагов

        Делегация Госдумы может не поехать в США из-за спущенных российских флагов

        11:05   12 Октября 2017
        2512
        Набиуллина презентовала банкноты номиналом 200 и 2000 рублей

        Набиуллина презентовала банкноты номиналом 200 и 2000 рублей

        10:51   12 Октября 2017
        11892
        В ПАСЕ приняли резолюцию по снятию санкций с России

        В ПАСЕ приняли резолюцию по снятию санкций с России

        7:35   12 Октября 2017
        35899