Российский форвард забил четыре гола в дебютном матче за испанский ФК

В Избранное

Мадрид, 12 октября. Российский футболист Нико Абдуладзе забил четыре гола в ворота «Сан-Рока» в дебютном матче в четвертом дивизионе чемпионата Испании за «Лос Барриос».

Таким образом, команда Абдуладзе одержала победу со счетом 4:2.

Как отмечает «Свободная пресса», эта победа стала для «Лос Барриос» первой в сезоне. Сейчас команда с пятью набранными очками занимает 15-е место в турнирной таблице 10-й группы первенства.

По информации испанских СМИ, Абдуладзе является не только гражданином России, но и гражданином Испании.