Сирия сегодня: РФ призвала США ответить за действия коалиции, курды договариваются с ИГ в Ракке

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Сирия, 12 октября. МИД РФ ждет от США объяснения действий коалиционных сил в САР. Смертник ИГ1 подорвал автомобиль с боевиками «Джебхат ан-Нусры» в Идлибе (обе организации запрещены в России). ВКС РФ поддержали наступление САА в Хомсе. По данным источников, курды и «Исламское государство» заключили сделку в Ракке. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Россия ждет ответа

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва в ближайшее время рассчитывает получить от Вашингтона разъяснения в связи с последними действиями коалиционных сил в Сирии.

Напомним, что накануне Минобороны РФ сообщило, что с подконтрольной американцам территории вблизи военной базы «Ат-Танф» в южную зону деэскалации, расположенную на территории сирийских провинций Даръа, Кунейтра и Сувейда, проникло около 600 боевиков.

Ситуация, сложившаяся вокруг «Ат-Танфа», должна стать главной темы предстоящей беседы с американской стороной. Сейчас, подчеркнул Лавров, контакты с США поддерживаются по линии армейского командования.

«Мы эти вопросы регулярно ставим по каналам между военными, это главный канал для прояснения любых сомнений и подозрений, — рассказал Лавров. — Рассчитываю, что военные, как люди конкретные, деловые, получат от американских партнеров такие же конкретные ответы на свои вопросы», — отметил глава МИД РФ.

Также Сергей Лавров отметил, что действия американцев в Сирии является частой темой в его разговорах с главой Госдепа США Рексом Тиллерсоном. В ходе последней такой беседы — она состоялась по телефону 9 октября — глава Государственного департамента заверил его, что в Сирии цель Международной коалиции, собравшейся под эгидой США, — это борьба против ИГ и более ничего. «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ1) является запрещенной в России террористической организацией.

ИГ против «Джебхат ан-Нусры»

Смертник-игиловец подорвал себя перед машиной с боевиками запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра»1 в провинции Идлиб. Инцидент произошел в населенном пункте Арманаз. Как сообщает источник на местах, в результате взрыва погибло не менее четырех сторонников «Ан-Нусры», еще двое боевиков получили ранения, пострадали двое мирных жителей.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о боях между последователями самопровозглашенного халифата и террористами «Джебхат ан-Нусры» в северо-восточной части провинции Хама.

Наступление в Хомсе

В провинции Хомс своевременная поддержка боевых вертолетов ВКС РФ обеспечила сирийским военным еще одну победу над ИГ. Российские удары с воздуха позволили подразделению Сирийской Арабской Армии (САА) выбить игиловцев со стратегически важной огневой позиции на высоте Джабал Джубейл около населенного пункта Аль-Карьятейн.

Аль-Карьятейн все еще находится в руках террористов, тем не менее он взят в полное окружение правительственными войсками. Как сообщает новостное агентство Al-Masdar, сейчас сирийские армейцы ждут от командования приказа о начале зачистки города от джихадистов.

Курды и халифат

По некоторым данным, курдские ополченцы из проамериканского альянса «Демократические силы Сирии» (SDF) заключили с террористами ИГ, обороняющимися в Ракке, своеобразное перемирие и договорились о выводе сторонников «халифата» и их семей из города. Источники сообщают, что курды даже взяли на себя охрану конвоев, на которых игиловцы покидают свою бывшую столицу. Предположительно, это было сделано для того, чтобы курдские «Отряды народной самообороны» (YPG) смогли с безопасностью для себя перебросить большую часть своих сил из Ракки в Дейр эз-Зор.

«На сегодняшний день происходит процесс «договаривания». Курдские формирования сейчас ищут и находят точки взаимопонимания с боевиками так называемого «Исламского государства»1 (запрещено в РФ), я думаю, не без помощи Соединенных Штатов Америки. У меня складывается впечатление, что есть некие пусковые механизмы, которые запускаются еще где-то на уровне Вашингтона», — комментирует данную информацию военный обозреватель и политолог Андрей Кошкин.

По мнению эксперта, сейчас с подачи американцев многие действующие в Сирии вооруженные группировки — в том числе ИГ и курды — объединяются против освобождающих Дейр эз-Зор правительственных войск.

«Как следствие, переброска боевиков будет вестись именно в районы провинции Дейр эз-Зор, потому что Дейр эз-Зор — это нефтегазовая столица Сирии. И, конечно же, здесь переплетаются интересы и официального Дамаска, и боевиков «Исламского государства», и государств, стоящих за курдскими вооруженными формированиями, которые на сегодняшний день борются в этом регионе Сирии», — суммирует свою точку зрения заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова.

1 Организация запрещена на территории РФ.