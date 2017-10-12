Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Министр обороны Польши отрицает присутствие танковой дивизии США на границе с РФ
Украина
Похвалившего российский Крым украинского блогера вынудили уехать в США
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Похвалившего российский Крым украинского блогера вынудили уехать в США

    17:56  12 Октября 2017
    54

    Похвалившего Крым украинского блогера вынудили покинуть Украину

    Киев, 12 октября. Похваливший российский Крым украинский блогер был вынужден покинуть территорию Украины.

    Речь идет об Артуре Сенько, который в 2016 году выпустил серию роликов «Крым глазами украинца». Он путешествовал по полуострову вместе с друзьями.

    «Организм восстанавливался очень быстро, я в семь утра был уже на ногах. Вставал сам, без будильника. Дома я до восьми-девяти утра не могу встать. Там же организм чувствовал себя очень хорошо», — поделился впечатлениями блогер.

    По словам Сенько, им очень понравилась уникальная природа региона, невысокие цены, а также тот факт, что большинство местных жителей говорят на украинском и русском языках.

    «С Крыма я вынес то, что с людьми там можно нормально общаться. Там живут такие же люди, как и мы», — подчеркнул он.

    Похвалившего Крым украинского блогера вынудили покинуть Украину

    Однако позднее Артур принял решение уехать с семьей в США и подать заявление на получение политического убежища.

    Это произошло после того, как в ноябре 2016 года блогера «прокатали на машине» сотрудники Службы безопасности Украины и заставили удалить несколько роликов, посвященных расследованию убийств на Майдане. На следующий день Сенько избили (он получил сотрясение мозга и пролежал неделю в постели).

    «Я понимал, что если я не успею уехать, то меня закроют. Когда уезжал, в аэропорту мои документы долго мурыжили, по компьютеру проверяли. Смотрели, что я в Крым ездил, спрашивали про Крым», — отметил он.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #украина #крым
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017 35530

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017
        24112

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6167

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53732

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        94550
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        МИД РФ расценивает снятия флагов России в США как надругательство

        МИД РФ расценивает снятия флагов России в США как надругательство

        11:56   12 Октября 2017
        1205
        Делегация Госдумы может не поехать в США из-за спущенных российских флагов

        Делегация Госдумы может не поехать в США из-за спущенных российских флагов

        11:05   12 Октября 2017
        2512
        Набиуллина презентовала банкноты номиналом 200 и 2000 рублей

        Набиуллина презентовала банкноты номиналом 200 и 2000 рублей

        10:51   12 Октября 2017
        11892
        В ПАСЕ приняли резолюцию по снятию санкций с России

        В ПАСЕ приняли резолюцию по снятию санкций с России

        7:35   12 Октября 2017
        35899