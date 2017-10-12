Похвалившего российский Крым украинского блогера вынудили уехать в США

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Киев, 12 октября. Похваливший российский Крым украинский блогер был вынужден покинуть территорию Украины.

Речь идет об Артуре Сенько, который в 2016 году выпустил серию роликов «Крым глазами украинца». Он путешествовал по полуострову вместе с друзьями.

«Организм восстанавливался очень быстро, я в семь утра был уже на ногах. Вставал сам, без будильника. Дома я до восьми-девяти утра не могу встать. Там же организм чувствовал себя очень хорошо», — поделился впечатлениями блогер.

По словам Сенько, им очень понравилась уникальная природа региона, невысокие цены, а также тот факт, что большинство местных жителей говорят на украинском и русском языках.

«С Крыма я вынес то, что с людьми там можно нормально общаться. Там живут такие же люди, как и мы», — подчеркнул он.

Однако позднее Артур принял решение уехать с семьей в США и подать заявление на получение политического убежища.

Это произошло после того, как в ноябре 2016 года блогера «прокатали на машине» сотрудники Службы безопасности Украины и заставили удалить несколько роликов, посвященных расследованию убийств на Майдане. На следующий день Сенько избили (он получил сотрясение мозга и пролежал неделю в постели).