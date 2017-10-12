Бегом к здоровью: в России создан экзоскелет для инвалидов

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В России активно разрабатываются средства для реабилитации людей с ограниченными возможностями. Как заявил в августе этого года на молодежном форуме «Таврида» президент России Владимир Путин, государство направит почти 1,5 миллиарда рублей на поддержку производителей оборудования для инвалидов.

Активно тема реабилитации инвалидов обсуждалась и на полях Первого международного медицинского инвестиционного форума, информационным партнером которого выступило Федеральное агентство новостей.

Корреспондент ФАН своими глазами посмотрел на устройство, которое позволяет пациентам оторваться от инвалидной коляски и пойти собственными ногами.

Второй скелет

Девушка по имени Аня идет при помощи сложного экзоскелета. Выглядит это так, будто у девушки появляются новые, стальные ноги.

Мерное жужжание железных приводов и соединений, что дублируют собственные, — и пациент уже делает шаги. Сзади «пилота», как именуют разработчики высокотехнологичной машины своих подопечных, страхуют помощники.

Это — проект резидента «Сколкова» «ЭкзоАтлет». Специализированный экзоскелет управляется с помощью кнопок на костылях.

Корреспондент ФАН побеседовал с одним из разработчиков устройства, сооснователем проекта «ЭкзоАтлет» Екатериной Березий.

Полноценно ходить

— Расскажите, пожалуйста, о своем устройстве.

— Это экзоскелет, инструмент для роботизированной механотерапии, то есть для реабилитации пациентов, у которых нарушена локомоторная функция. Локомоторная функция — это все, что касается движений ног. «ЭкзоАтлет» создан для тех пациентов, которые не могут сами ходить или не могут ходить полноценно. Он призван поставить пользователя инвалидной коляски на ноги и дать ему возможность вновь шагать своими ногами, как это делают здоровые люди.

— Это для России и для мира первая разработка подобного рода?

— В России это единственный сертифицированный инструмент для реабилитации в виде экзоскелета. В мире таких разработок достаточно много, мы входим в пятерку мировых проектов, которые сейчас находятся на этапе коммерциализации. Экзоскелеты доступны пользователям в клиниках и для домашнего использования. Кроме нас, есть еще четыре проекта: два американских, один израильский и один — японский.

— «ЭкзоАтлет» уже продается?

— Мы их изготовили уже порядка 60 штук. Поставили более чем в 20 клиник в России, продаем устройство в Южную Корею, открываем представительства в других странах. Начинаем процесс сертификации на иностранных рынках. Также мы уже работаем над следующей версией, принципиально отличающейся от данного образца.

Шаг к здоровью

— При каких заболеваниях может помочь подобная терапия?

— Сейчас мы работаем с пациентом с рассеянным склерозом, с пациентами, перенесшими инсульт, с травмами спинного мозга, с детьми с ДЦП ростом от 150 см. На текущий момент «ЭкзоАтлет» годится для любого пациента, у которого нет ярко выраженной контрактуры, то есть изменений геометрии собственного скелета. У кого нарушена локомоторная функция и кто хочет научиться ходить самостоятельно.

— Сколько времени уходит на реабилитацию?

— Все чувствуют эффект, начиная со второй-третьей тренировки, потому что любая вертикализация и в принципе ходьба потрясающе быстро улучшают физиологические показатели состояния пациента. Речь идет не только о восстановлении двигательной функции: она может восстанавливаться долго, годами. Если у пациента серьезная травма позвоночника, то функция ходьбы может и не восстановиться. Но если, к примеру, мы имеем дело с полным анатомическим прерыванием спинного мозга, то периферическая нервная система может взять на себя часть функций, например вернуть ощущения.

— Каков, в таком случае, терапевтический эффект от использования «ЭкзоАтлета»?

— Нормализуется давление, улучшается работа мышечного корсета, увеличивается сила мышц, восстанавливаются мышцы нижних конечностей, костный состав меняется, то есть кальций вновь возвращается в костный скелет человека, и кости становятся более крепкими. Улучшается вентиляция легких, и увеличивается их объем. Также важен психологический эффект от использования «ЭкзоАтлета».

— Что вы имеете в виду?

— Качество жизни пациента возрастает, мотивация к жизни резко повышается. Люди вновь хотят жить, многие из них создают семьи, у кого-то появляются дети. Это продолжение нормальной жизни, даже несмотря на то, что многие из пациентов остаются пользователями инвалидной коляски.

Дома и в клинике

— Какова стоимость аппарата и на каких условиях он продается?

— Сейчас мы продаем «ЭкзоАтлет» в клиники через дистрибьюторов. Цена для клиники — 3,5 миллиона рублей. Это в два раза дешевле, чем любой из западных аналогов, которые, к тому же, не сертифицированы в России, то есть официально клиники не имеют права их использовать.

— А если пациент хочет заниматься дома?

— Есть версия для физических лиц, которую мы запустим в продажу в следующем году. Она будет по цене дешевле, чем для клиники, потому что не предполагает всей вариативности настроек, которая нужна для работы врачей с разными пациентами. Для клиник сейчас есть модель аренды экзоскелета. Предусмотрено также сервисное сопровождение, которое включено в стоимость.

— Каковы ваши планы на будущее?

— Мы сейчас тестируем сочетанные методы. Это фазовая миостимуляция, стимуляция мышц во время ходьбы и электромиостимуляция спинного мозга. У нас очень хорошие результаты, у нас есть пациенты, которые сами начали ходить после нескольких курсов тренировок. Мы верим, что ходьба — это бустер, многократно усиливающий эффект от любых технологий, которые сейчас применяются в реабилитации.