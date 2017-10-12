Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Министр обороны Польши отрицает присутствие танковой дивизии США на границе с РФ
Украина
Россия стала главным поставщиком бытовой техники для Украины — эксперт
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Россия стала главным поставщиком бытовой техники для Украины — эксперт

    17:38  12 Октября 2017
    223

    Россия стала главным поставщиком бытовой техники для Украины — эксперт

    Киев, 12 октября. Глава Агентства социальных коммуникаций Украины Сергей Белашко заявил, что муссируемая Киевом антироссийская пропаганда не выдерживает критики, когда дело касается экономического сотрудничества с Россией.

    Украинский политолог Балашко назвал лицемерным отношение Украины к России, поскольку заявления Киева расходятся с делом. Украинские власти называют РФ страной-агрессором, однако украинская сторона регулярно получает российские энергересурсы, а сами украинцы не воспринимают россиян как врагов.

    Эксперт предложил обратить внимание на статистические данные, согласно которым, в 2016 году Украина закупила 152 тысячи стиральных машин, десятки тысяч холодильников, телевизоров, микроволновых печей и прочей бытовой техники в России. 

    Глава агентства считает, что на фоне подобной экономической активности Россию стоит называть партнером, а не «агрессором». В противном случае, каким образом описать хозяйственные отношения с основным поставщиком техники на Украину?

    «То есть основным поставщиком бытовой техники является РФ. Для кого-то, может, это «ржавая бензоколонка», а для Украины — поставщик высокотехнологичного уюта в семье», — акцентировал внимание Белашко.

    Он также добавил, что украинские чиновники ведут политику двойных стандартов. Такая позиция необходима для того, чтобы продолжать винить Россию в провалах в экономике и социальной сфере. В противном случае, Киеву придется признать факт, что внутренние проблемы связаны с некомпетентностью властей, считает эксперт.

    Россия стала главным поставщиком бытовой техники для Украины — эксперт

    Автор: Ирина Селезнева
    #россия #украина
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017 35530

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017
        24112

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6167

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53732

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        94550
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        МИД РФ расценивает снятия флагов России в США как надругательство

        МИД РФ расценивает снятия флагов России в США как надругательство

        11:56   12 Октября 2017
        1205
        Делегация Госдумы может не поехать в США из-за спущенных российских флагов

        Делегация Госдумы может не поехать в США из-за спущенных российских флагов

        11:05   12 Октября 2017
        2512
        Набиуллина презентовала банкноты номиналом 200 и 2000 рублей

        Набиуллина презентовала банкноты номиналом 200 и 2000 рублей

        10:51   12 Октября 2017
        11892
        В ПАСЕ приняли резолюцию по снятию санкций с России

        В ПАСЕ приняли резолюцию по снятию санкций с России

        7:35   12 Октября 2017
        35899