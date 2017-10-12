Россия стала главным поставщиком бытовой техники для Украины — эксперт

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Киев, 12 октября. Глава Агентства социальных коммуникаций Украины Сергей Белашко заявил, что муссируемая Киевом антироссийская пропаганда не выдерживает критики, когда дело касается экономического сотрудничества с Россией.

Украинский политолог Балашко назвал лицемерным отношение Украины к России, поскольку заявления Киева расходятся с делом. Украинские власти называют РФ страной-агрессором, однако украинская сторона регулярно получает российские энергересурсы, а сами украинцы не воспринимают россиян как врагов.

Эксперт предложил обратить внимание на статистические данные, согласно которым, в 2016 году Украина закупила 152 тысячи стиральных машин, десятки тысяч холодильников, телевизоров, микроволновых печей и прочей бытовой техники в России.

Глава агентства считает, что на фоне подобной экономической активности Россию стоит называть партнером, а не «агрессором». В противном случае, каким образом описать хозяйственные отношения с основным поставщиком техники на Украину?

«То есть основным поставщиком бытовой техники является РФ. Для кого-то, может, это «ржавая бензоколонка», а для Украины — поставщик высокотехнологичного уюта в семье», — акцентировал внимание Белашко.

Он также добавил, что украинские чиновники ведут политику двойных стандартов. Такая позиция необходима для того, чтобы продолжать винить Россию в провалах в экономике и социальной сфере. В противном случае, Киеву придется признать факт, что внутренние проблемы связаны с некомпетентностью властей, считает эксперт.