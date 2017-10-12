Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Технологии
Париж запретит автомобили на горючем к 2030 году
Украина
Украинский депутат обвинил Порошенко в отказе от «идеалов Майдана»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Украинский депутат обвинил Порошенко в отказе от «идеалов Майдана»

    17:24  12 Октября 2017
    318

    Украинский депутат обвинил Порошенко в отказе от «идеалов Майдана»

    Киев, 12 октября. Бывший депутат Верховной рады Украины Юрий Сиротюк, входящий в состав радикально-националистической партии Всеукраинское объединение «Свобода», раскритиковал власти Киева после принятия закона «о реинтеграции Донбасса».

    По его мнению, Порошенко и другие руководители Украины отказались от идеалов Майдана.

    «Когда Волкер встречается с Сурковым и накануне ломает парламент по звоночку из Америки — ну не для того люди выходили на революцию достоинства, чтобы заменять звоночек, скажем, из Москвы на звоночек из Америки», — цитирует его слова «ПолитНавигатор».

    Сиротюк считает, что скандальный законопроект «о реинтеграции Донбасса» был принят под прямым давлением США. За это президента Украины Петра Порошенко и его сторонников обвинили в отказе от «идеалов Майдана».

    Украинский депутат обвинил Порошенко в отказе от «идеалов Майдана»

    Напомним, что предложенный Порошенко закон «о реинтеграции Донбасса» был принят депутатами Верховной рады в первом чтении. При этом из текста документа удалили пункт, в котором говорилось о значении минских соглашений в процессе урегулирования конфликта на юго-востоке страны.

    Автор: Алексей Громов
    #донбасс #верховная рада
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017 35678

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017
        24114

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6167

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53733

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        94553
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        МИД РФ расценивает снятия флагов России в США как надругательство

        МИД РФ расценивает снятия флагов России в США как надругательство

        11:56   12 Октября 2017
        1206
        Делегация Госдумы может не поехать в США из-за спущенных российских флагов

        Делегация Госдумы может не поехать в США из-за спущенных российских флагов

        11:05   12 Октября 2017
        2512
        Набиуллина презентовала банкноты номиналом 200 и 2000 рублей

        Набиуллина презентовала банкноты номиналом 200 и 2000 рублей

        10:51   12 Октября 2017
        11913
        В ПАСЕ приняли резолюцию по снятию санкций с России

        В ПАСЕ приняли резолюцию по снятию санкций с России

        7:35   12 Октября 2017
        36112