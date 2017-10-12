Украинский депутат обвинил Порошенко в отказе от «идеалов Майдана»

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Киев, 12 октября. Бывший депутат Верховной рады Украины Юрий Сиротюк, входящий в состав радикально-националистической партии Всеукраинское объединение «Свобода», раскритиковал власти Киева после принятия закона «о реинтеграции Донбасса».

По его мнению, Порошенко и другие руководители Украины отказались от идеалов Майдана.

«Когда Волкер встречается с Сурковым и накануне ломает парламент по звоночку из Америки — ну не для того люди выходили на революцию достоинства, чтобы заменять звоночек, скажем, из Москвы на звоночек из Америки», — цитирует его слова «ПолитНавигатор».

Сиротюк считает, что скандальный законопроект «о реинтеграции Донбасса» был принят под прямым давлением США. За это президента Украины Петра Порошенко и его сторонников обвинили в отказе от «идеалов Майдана».

Напомним, что предложенный Порошенко закон «о реинтеграции Донбасса» был принят депутатами Верховной рады в первом чтении. При этом из текста документа удалили пункт, в котором говорилось о значении минских соглашений в процессе урегулирования конфликта на юго-востоке страны.