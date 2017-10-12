Сирия: боевики ИГ отбили у проамериканских курдов месторождение Коноко в Дейр эз-Зоре

В Избранное

Дейр эз-Зор, 12 октября. Боевики «Исламского государства»1 вернули себе нефтяное месторождение Коноко, которое ранее отдали курдам из «Сирийских демократических сил».

Арабский новостной портал «Аль-Ахд» сообщил со ссылкой на компетентные источники, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) внезапно атаковали курдские «Отряды народной самообороны» (YPG) и захватили нефтяное месторождение Коноко на северо-востоке провинции Дейр эз-Зор.

Источник отмечает, что данная акция исламистов была довольно неожиданной для проамериканских курдов, так как ранее «Сирийские демократические силы» под прикрытием американского спецназа без сопротивления со стороны игиловцев продвигались по территориям «Халифата». Целью курдов является захват месторождений на севере Дейр эз-Зора.

1 Организация запрещена на территории РФ.