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Стало известно, в каком регионе России выгоднее всего купить или продать авто
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    Стало известно, в каком регионе России выгоднее всего купить или продать авто

    17:03  12 Октября 2017
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    Стало известно, в каком регионе России выгоднее всего купить или продать авто

    Москва, 12 октября. Эксперты компании CarPrice составили рейтинг регионов России, где выгоднее всего совершить покупку или продажу подержанного автомобиля ценой от 100 тысяч до миллиона рублей.

    По данным экспертов, выгоднее всего покупать подержанные машины в Нижнем Новгороде, п продавать — в Краснодаре. Средняя цена на подержанный автомобиль в России составляет 364 701 рубль. При этом возможны сезонные колебания. В частности, летом спрос на автомобили снижается, поскольку многие люди отправляются на отдых.

    Средняя стоимость автомобиля с пробегом в Нижнем Новгороде составляет 324 940 рублей. Данный показатель на 10,9% меньше средней цены автомобиля по России. Средняя стоимость автомобиля с пробегом в Краснодаре составляет 402 311 рублей, это на 9,3% превышает уровень цен по России.

    Эксперты также отмечают, что в ценовом диапазоне от 200 до 500 тысяч рублей лидирует Ford, в диапазоне от 100 до 200 тысяч рублей на первом месте автомобили Hyundai.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #авто #регион #продажа #покупка
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