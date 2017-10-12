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Политика
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Сирия: САА при поддержке ВКС РФ освободила город Хатла а Дейр эз-Зоре
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    Сирия: САА при поддержке ВКС РФ освободила город Хатла а Дейр эз-Зоре

    16:58  12 Октября 2017
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    Сирия: САА при поддержке ВКС РФ освободила город Хатла а Дейр эз-Зоре

    Дейр эз-Зор, 12 октября. Правительственные войска Сирии при поддержке ВКС РФ расширили подконтрольную зону на восточном берегу Евфрата.

    Военные источники в Сирии сообщили, что правительственным войскам при поддержке российской военной авиации удалось полностью зачистить от боевиков террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России) населенный пункт Хатла на восточном берегу Евфрата. Армейцы опубликовали в Сети видеозапись из освобожденного города и сейчас продолжают продвигаться вглубь территорий «Халифата».

    Ранее сообщалось, в САА ведет бои с исламистами за город Меядин на юго-востоке провинции Дейр эз-Зор, сейчас войска контролируют около половины населенного пункта.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #вкс рф #саа #дейр эз-зор #хатла
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