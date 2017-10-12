Сирия: САА при поддержке ВКС РФ освободила город Хатла а Дейр эз-Зоре

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Дейр эз-Зор, 12 октября. Правительственные войска Сирии при поддержке ВКС РФ расширили подконтрольную зону на восточном берегу Евфрата.

Военные источники в Сирии сообщили, что правительственным войскам при поддержке российской военной авиации удалось полностью зачистить от боевиков террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России) населенный пункт Хатла на восточном берегу Евфрата. Армейцы опубликовали в Сети видеозапись из освобожденного города и сейчас продолжают продвигаться вглубь территорий «Халифата».

Ранее сообщалось, в САА ведет бои с исламистами за город Меядин на юго-востоке провинции Дейр эз-Зор, сейчас войска контролируют около половины населенного пункта.

1 Организация запрещена на территории РФ.