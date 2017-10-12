Росздравнадзор предупредил о риске приобретения лекарств через Интернет

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Москва, 12 октября. Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Михаил Мурашко предупредил, что медикаменты, купленные через российские и зарубежные сайты, почти в 100% случаев являются поддельными.

Мурашко напомнил, что дистанционная продажа лекарств в России запрещена. В связи с этим правоохранительными органами после совместной с Росздравнадзором проверки было заведено 10 уголовных дел, пишет РИА Новости.

Глава Росздравнадзора также отметил, что за четыре года количество выявленных фальсифицированных лекарственных препаратов в аптечных сетях сократилось в два раза.

Напомним, в начале недели за продажу поддельных лекарств был арестован житель Воронежа.

Цены на медицинские препараты в аптеках постоянно растут. Так, в августе было установлено, что рост цен на лекарства превысил инфляцию в три раза.