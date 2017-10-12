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Политика
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Украина
Министр обороны Украины заявил о готовности уйти в отставку «в любое время»
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    Министр обороны Украины заявил о готовности уйти в отставку «в любое время»

    16:43  12 Октября 2017
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    Министр обороны Украины заявил о готовности уйти в отставку «в любое время»

    Киев, 12 октября. Глава министерства обороны Украины Степан Полторак заявил о готовности уйти в отставку, если вина его заместителя, арестованного накануне, будет доказана.

    Накануне пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины сообщила о задержании заместителя министра обороны Украины и директора департамента государственных закупок по подозрению в присвоении и растрате 5,6 миллиона долларов бюджетных средств во время закупки топлива для Минобороны Украины. 

    Глава Минобороны Украины отметил, что данное задержание является одним из самых неприятных случаев в его практике.

    «Думаю, что все вопросы, связанные с обвинениями, надо задавать Национальному антикоррупционному бюро, которое открыло дело… но если он причастен к преступлению, то он должен за это ответить», — сказал министр.

    Отвечая на вопрос журналистов, намерен ли он уйти в отставку из-за задержания своего заместителя, Полторак заявил, что «готов к этому в любое время».

    Автор: Алексей Громов
    #украина #полторак #минобороны украины
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