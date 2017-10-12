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Политика
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Политика
Назарбаев пошутил на встрече с Путиным и немецкими бизнесменами в Сочи
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    Назарбаев пошутил на встрече с Путиным и немецкими бизнесменами в Сочи

    16:51  12 Октября 2017
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    Назарбаев пошутил на встрече с Путиным и немецкими бизнесменами в Сочи

    Сочи, 12 октября. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поблагодарил президента России Владимира Путина за то, что он не стал говорить на немецком языке с бизнесменами из Германии.

    Во время встречи в Сочи Назарбаев поблагодарил Путина.

    «Спасибо за такую прекрасную возможность быть здесь в Сочи, — констатировал казахский лидер, — и для меня огромный подарок встретиться сегодня здесь с крупными лидерами бизнеса ФРГ, многих из которых я лично знаю».

    Назарбаев пошутил на встрече с Путиным и немецкими бизнесменами в Сочи

    Отдельно глава Казахстана обратил внимание на язык, который использовал на встрече глава России.

    «Спасибо за то, что вы с коллегами не стали говорить на немецком, — обратился Назарбаев к Путину, — иначе я бы ничего не понимал».

    «Учли момент, что я присутствую», — добавил он.

    Ранее сообщалось, что в рамках проходящего в Сочи заседания Высшего Евразийского экономического совета Путин и Назарбаев примут участие во встрече с бизнесменами ФРГ.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #путин #сочи #назарбаев #казахстан #немецкие бизнесмены
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