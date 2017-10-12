Назарбаев пошутил на встрече с Путиным и немецкими бизнесменами в Сочи

В Избранное

Сочи, 12 октября. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поблагодарил президента России Владимира Путина за то, что он не стал говорить на немецком языке с бизнесменами из Германии.

Во время встречи в Сочи Назарбаев поблагодарил Путина.

«Спасибо за такую прекрасную возможность быть здесь в Сочи, — констатировал казахский лидер, — и для меня огромный подарок встретиться сегодня здесь с крупными лидерами бизнеса ФРГ, многих из которых я лично знаю».

Отдельно глава Казахстана обратил внимание на язык, который использовал на встрече глава России.

«Спасибо за то, что вы с коллегами не стали говорить на немецком, — обратился Назарбаев к Путину, — иначе я бы ничего не понимал».

«Учли момент, что я присутствую», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в рамках проходящего в Сочи заседания Высшего Евразийского экономического совета Путин и Назарбаев примут участие во встрече с бизнесменами ФРГ.