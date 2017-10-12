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Сирия: курды намерены расширить влияние в Идлибе в ответ на вторжение Турции и ССА
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    Сирия: курды намерены расширить влияние в Идлибе в ответ на вторжение Турции и ССА

    16:37  12 Октября 2017
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    Сирия: курды намерены расширить влияние в Идлибе в ответ на вторжение Турции и ССА

    Идлиб, 12 октября. Курское ополчение планирует отреагировать на вторжение турецкой армии на территорию провинции Идлиб.

    Курдская газета «Хавар-Ньюс» сообщила, что армия Турции покинула позиции, граничащие с кантоном Африн на севере Алеппо, и движется в направлении провинции Идлиб через район Бакуур. Отмечается, что в Идлиб проникают протурецкие боевики «умеренной» оппозиции из «Свободной сирийской армии». Ранее они обещали поставить в строй до 25 тысяч боевиков.

    Курды заявили, что готовы соразмерно отреагировать на продвижение армии Турции и усилить свое влияние в данной провинции. Одной из мер, сообщает газета, станет формирование Военного совета Идлиба, который включит несколько курдских батальонов.

    Сирия: курды намерены расширить влияние в Идлибе в ответ на вторжение Турции и ССА

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #турция #курды #идлиб #сса
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