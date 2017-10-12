Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Технологии
Париж запретит автомобили на горючем к 2030 году
Украина
Уехавший в Россию киевлянин назвал главные ошибки «украинских русских»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Уехавший в Россию киевлянин назвал главные ошибки «украинских русских»

    17:42  12 Октября 2017
    356

    Бежавший в Россию киевлянин назвал роковые ошибки "украинских русских"

    Москва, 12 октября. Уехавший в Россию главный редактор информационно-аналитического портала «Альтернатива» Андрей Ваджра указал на ошибки, которые совершили так называемые «украинские русские».

    Киевлянин Ваджра объяснил, что одна из главных ошибок его сограждан — перекладывание вины на другие страны. Он пояснил, что многие убеждены, будто Европа, Запад и Россия им что-то должны. Однако происходящее, по его мнению, — исключительно внутренний конфликт страны.

    «Для Запада Украина — это трофей, а ее жители — дешевый расходный материал для реализации своих геополитических интересов, — цитирует его «Словодел». — А для России украинцы — это граждане иностранного государства, которые сошли с ума».

    Он убежден, что в происходящем на Украине виноваты как сторонники Майдана, так и их критики. Ваджра упрекнул русскоязычную общественность на Украине в молчании и бездействии. Он отметил, что они не выступили организованной силой, чтобы повлиять на новую власть. 

    Бежавший в Россию киевлянин назвал роковые ошибки "украинских русских"

    Большинство из «русских украинцев» предпочти отречься от России и войти в число украинцев. Согласно переписи населения в 2001 году, число русских за 12 лет сократилось с 22% до 17% на Украине. При этом больше половины жителей считали русский язык родным.

    Он убежден, что как таковых «украинских русских» не существует. Ваджра считает, что это бывшие сторонники слияния Украины с Западом, которые позже разочаровались в своих устремлениях, осознав степень равнодушия ЕС и США к ним.

    Он также обратил внимание, что помогать ополченцам Донбасса после объявления так называемой АТО ехали добровольцы из России, в то время как «русские украинцы» в основном предпочли остаться в стороне.

    «Пока украинские русские будут молча сидеть по квартирам и ждать, что кто-то их спасет, ничего хорошего в их жизни не случится», — цитируют его журналисты.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #россия #украина #майдан #ваджра #украинские русские
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017 35678

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017
        24114

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6167

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53733

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        94553
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        МИД РФ расценивает снятия флагов России в США как надругательство

        МИД РФ расценивает снятия флагов России в США как надругательство

        11:56   12 Октября 2017
        1206
        Делегация Госдумы может не поехать в США из-за спущенных российских флагов

        Делегация Госдумы может не поехать в США из-за спущенных российских флагов

        11:05   12 Октября 2017
        2512
        Набиуллина презентовала банкноты номиналом 200 и 2000 рублей

        Набиуллина презентовала банкноты номиналом 200 и 2000 рублей

        10:51   12 Октября 2017
        11913
        В ПАСЕ приняли резолюцию по снятию санкций с России

        В ПАСЕ приняли резолюцию по снятию санкций с России

        7:35   12 Октября 2017
        36112