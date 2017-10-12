Уехавший в Россию киевлянин назвал главные ошибки «украинских русских»

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Москва, 12 октября. Уехавший в Россию главный редактор информационно-аналитического портала «Альтернатива» Андрей Ваджра указал на ошибки, которые совершили так называемые «украинские русские».

Киевлянин Ваджра объяснил, что одна из главных ошибок его сограждан — перекладывание вины на другие страны. Он пояснил, что многие убеждены, будто Европа, Запад и Россия им что-то должны. Однако происходящее, по его мнению, — исключительно внутренний конфликт страны.

«Для Запада Украина — это трофей, а ее жители — дешевый расходный материал для реализации своих геополитических интересов, — цитирует его «Словодел». — А для России украинцы — это граждане иностранного государства, которые сошли с ума».

Он убежден, что в происходящем на Украине виноваты как сторонники Майдана, так и их критики. Ваджра упрекнул русскоязычную общественность на Украине в молчании и бездействии. Он отметил, что они не выступили организованной силой, чтобы повлиять на новую власть.

Большинство из «русских украинцев» предпочти отречься от России и войти в число украинцев. Согласно переписи населения в 2001 году, число русских за 12 лет сократилось с 22% до 17% на Украине. При этом больше половины жителей считали русский язык родным.

Он убежден, что как таковых «украинских русских» не существует. Ваджра считает, что это бывшие сторонники слияния Украины с Западом, которые позже разочаровались в своих устремлениях, осознав степень равнодушия ЕС и США к ним.

Он также обратил внимание, что помогать ополченцам Донбасса после объявления так называемой АТО ехали добровольцы из России, в то время как «русские украинцы» в основном предпочли остаться в стороне.