Эрдоган: США хотят укротить Турцию, как льва

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Анкара, 12 октября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США планируют окружить и укротить Турцию, как льва, у которого вырвали когти. Такое заявление турецкий лидер сделал, выступая в Анкаре.

«Они привыкли к старой Турции и не признают сильную Турцию. Наша решительность в отстаивании независимости Турции кого-то сильно беспокоит», — добавил Эрдоган.

Он также отметил, что Турция намерена всеми силами отстаивать свой суверенитет, а ответственным за инициирование визового кризиса между Турцией и США является американский посол Джон Басс.

Напомним, ранее посольство США в Турции объявило о приостановке выдачи неиммиграционных виз, в связи с арестом одного из сотрудников генерального консульства США в Стамбуле.