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Политика
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Эрдоган: США хотят укротить Турцию, как льва
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    Эрдоган: США хотят укротить Турцию, как льва

    17:01  12 Октября 2017
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    Эрдоган: США хочет укротить Турцию, как льва

    Анкара, 12 октября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США планируют окружить и укротить Турцию, как льва, у которого вырвали когти. Такое заявление турецкий лидер сделал, выступая в Анкаре. 

     «Они привыкли к старой Турции и не признают сильную Турцию. Наша решительность в отстаивании независимости Турции кого-то сильно беспокоит», — добавил Эрдоган.

    Он также отметил, что Турция намерена всеми силами отстаивать свой суверенитет, а ответственным за инициирование визового кризиса между Турцией и США является американский посол Джон Басс.

    Напомним, ранее посольство США в Турции объявило о приостановке выдачи неиммиграционных виз, в связи с арестом одного из сотрудников генерального консульства США в Стамбуле.

    Автор: Федор Веснин
    #сша #турция #эрдоган
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