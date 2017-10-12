В Совфеде пригрозили США жестким ответом на переброску бронетанковой бригады в Польшу

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Москва, 12 октября. Российская сторона может жестко ответить на переброску бронетанковой бригады США в Польшу и выйти из основополагающего акта Россия — НАТО. Так считает первый заместитель главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Это произойдет в том случае, если американская сторона продолжит усиливать свое военное присутствие в Европе.

«Если подобные действия и дальше будут продолжаться, то этот акт надо прерывать, тем самым привлекая внимание мирового сообщества к этим процессам… Совершенно очевидно, что США своими действиями делают все, чтобы подтолкнуть Россию на выход из акта», — цитирует слова сенатора РИА Новости.

Как подчеркнул Клинцевич, окончательное решение по данному вопросу будут принимать глава государства Владимир Путин, МИД Российской Федерации и министерство обороны страны.

Напомним, ранее стало известно о том, что на территории Польши была развернута бронетанковая дивизия Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки.