Жительница Италии добилась оплаты больничного по уходу за собакой
Рим, 12 октября. Жительница Италии получила двухдневный оплачиваемый отпуск по уходу за собственной собакой.
Как стало известно изданию The Telegraph, женщина-академик обратилась к своему начальнику с просьбой предоставить ей отпуск на два дня, поскольку ее домашнее животное серьезно заболело и просто не может находиться дома в одиночестве. Получив отказ, итальянка обратилась в суд.
По словам адвокатов женщины, итальянский закон о защите прав животных сыграл основную роль в судебном процессе. Согласно данному закону, людям, которые бросают больных животных, грозит тюремный срок на год либо штраф в размере 10 тысяч евро.
В будущем правозащитники планируют включить в закон о правах животных пометку о том, что кошки и собаки являются «членами семьи».
Ранее Жительница Нижнего Новгорода через суд потребовала от экс-супруга вернуть ей кота. В иске женщина заявила, что бывший супруг насильно удерживает животное.