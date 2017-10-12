Жительница Италии добилась оплаты больничного по уходу за собакой

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Рим, 12 октября. Жительница Италии получила двухдневный оплачиваемый отпуск по уходу за собственной собакой.

Как стало известно изданию The Telegraph, женщина-академик обратилась к своему начальнику с просьбой предоставить ей отпуск на два дня, поскольку ее домашнее животное серьезно заболело и просто не может находиться дома в одиночестве. Получив отказ, итальянка обратилась в суд.

По словам адвокатов женщины, итальянский закон о защите прав животных сыграл основную роль в судебном процессе. Согласно данному закону, людям, которые бросают больных животных, грозит тюремный срок на год либо штраф в размере 10 тысяч евро.

В будущем правозащитники планируют включить в закон о правах животных пометку о том, что кошки и собаки являются «членами семьи».

Ранее Жительница Нижнего Новгорода через суд потребовала от экс-супруга вернуть ей кота. В иске женщина заявила, что бывший супруг насильно удерживает животное.