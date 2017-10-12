Историк Юрий Петров: Революция не только праздник освобожденного труда, но и кровавая баня. ФАН-ТВ

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Ровно 100 лет назад закончилась история Российской Империи и началась новая, советская эпоха. Революция 1917 года преобразила нашу страну и изменила всю мировую политику. О том, какой отклик события 1917 года нашли у своих современников, и чему они учат нас сегодня, корреспонденту ФАН-ТВ рассказал директор Института российской истории РАН Юрий Петров.

– Прошло сто лет, и, кажется, мы уже знаем всё про русскую революцию, извлекли все уроки, но, может быть, все-таки главный урок в том, чтобы она не повторялась. Это очень разрушительное событие, которое привело к многочисленным жертвам в нашей стране, привело к гражданской войне, которая принесла, в свою очередь, миллионы жертв. Революция, в общем-то, – это не только праздник освобожденного труда, как считали классики марксизма. Это еще такая в России кровавая баня, которая страну отбрасывает назад. Хотя потом энергия революции как бы восполняет этот недостаток, и страна, как у нас был советский период, бурно достаточно развивается. Но все-таки главный урок в том, что такой кровью и с таким пренебрежением к человеческой жизни, такой ценой строить будущее нельзя.

– В нашем обществе, у россиян, какое отношение к тем событиям должно сформироваться в год столетия революции?

– Самое главное, мне кажется, в том, чтобы перестать воспринимать события столетней давности через либо белую, либо красную призму, чтобы те события не вносили дополнительный раскол в наше общество. Пусть они будут как война Алой и Белой розы: уже сейчас мало кто помнит об этом, что это было в Англии, в средневековье, продолжалась долго, принесло много крови эта войн, – она осталась чисто историческим событием. Вот я бы хотел тоже, чтобы у нас из нашей повседневности, современности тема революции перешла бы скорее в учебник истории школьный, осталась бы там как предмет изучения, а не расколом общества.

– То есть, речь идет об объективном изучении истории…

– Даже о некоем общественном примирении на эту тему: оно совершенно необходимо. Нельзя эту революцию воспринимать по-прежнему как победу, с одной стороны, Октябрьской революции, как считают красные, или поражением в Гражданской войне, как считают белые. Это была наша общая трагедия, и вот смысл-то главный этого столетия – может быть, подойти ближе к идее, что это была наша общая трагедия, и мы должны склониться перед памятью всех жертв этой трагедии.

– Ведь этот год открыл понятие свободы для людей, в том числе, свободы в литературе. Как вы оцениваете сегодня именно этот аспект революции?

– Свобода пришла в Россию не только в литературу, но и вообще в повседневную общественную жизнь с февральской революцией. Считается, что именно заря свободы воссияла над Россией. Но оказалось, что ведь достаточно опасная. Если свободу превращать в революционную анархию, в безвластие, в отсутствие самоконтроля, механизмов сдерживания, может процесс пойти по пути распада, саморазрушения. Вот в этом как бы еще один великий урок той революции: понимание этой свободы как свободы, имеющей определенные пределы.

– А как решить проблему исторического знания среди молодежи?

– Тому, кто ответит на этот вопрос, я бы дал сразу государственную премию. Или даже Нобелевскую! Хорошо бы, чтобы молодежь читала. Но она, я знаю, не слишком увлечена чтением книг. Хотелось бы, чтобы они интересовались историей, тогда они будут находить информацию сами. А вот как этого добиться – это вопрос сложный. На книжном рынке, что называется, не все книги одинаково полезны. И одинаково достоверны. Достаточно много выходит таких поделок – коммерческих, поверхностных, дилетантских… Читают, и в Интернете все это идет без разбору. Вот как этот фильтр поставить? Но, если речь идет о студенческой молодежи, то это должен быть преподаватель по истории, который подскажет, какую литературу смотреть реально, а на которую не надо обращать внимания.

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– Каких авторов вы порекомендуете?

– Я бы сказал лучше, каких не порекомендую. Вот знаю, что есть увлечение Суворовым, это касается истории Великой Отечественной войны. А это абсолютный провокатор и фальсификатор нашей истории. Знаю, что есть… был, во всяком случае, большой бум вокруг новой хронологии академика Фоменко. Это тоже большой соблазн, и в нем нет ничего достоверного.

Может, начать со школьного учебника. Мы же, наконец, написали для средней школы новые учебники, которые по поручению президента подготовлены.

– Вы считаете, что мы сейчас живем в 2017 году, и та же самая проблема: мы стоим перед лицом той же опасности, как и сто лет назад, когда мир не знает, в какую сторону двигаться?

– Сто лет назад мы были в состоянии войны, причем громадной, тяжелой мировой войны. Те солдаты, которые от этой войны устали, бросили фронт. По существу, они и сделали революцию. Они устроили большой мятеж по всей стране, и власть вообще вся пала. Началась анархия… Да нет, не стоит свое время так воспринимать как самое проблемное. Это, конечно, свойство каждого поколения, которому кажется, что ему так тяжело жить! На самом деле, нашим предкам было гораздо тяжелее. Что же касается сейчас – конечно, есть новые кризисы, новые вызовы времени, но это обычная вещь. Мы переживали, скажем, религиозные войны: у нас были в истории Европы и 500, и 300 лет назад, но, в общем-то, Европа из этого вышла, и мы из этого вышли. Я скорее оптимист, вы знаете, я не считаю, что наступил конец истории. Нет, история продолжается, и надеюсь, у нее будет хорошее продолжение.

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