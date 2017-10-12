Донбасс: ВСУ за сутки выпустили по территории ЛНР более 200 боеприпасов

В Избранное

Луганск, 12 октября. За минувшие сутки подразделения вооруженных сил Украины выпустили по территории Луганской народной республики более 200 боеприпасов. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

По его словам, за минувшие сутки украинские силовики восемь раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе. Под ударами артиллерии ВСУ оказались окраины населенных пунктов Долгое, Фрунзе, Калиновка, Калиново, Пришиб и Знаменка. В ходе обстрелов украинские силовики использовали минометы калибра 120 и 82-мм, вооружение БМП и БТР, а также гранатометы и стрелковое оружие.

«Всего по территории республики было выпущено более 200 мин и гранат», − отметил Марочко.

Он также добавил, что украинские силовики всячески пытаются спровоцировать военнослужащих Народной милиции ЛНР на открытие ответного огня. Однако подразделения Народной милиции ЛНР соблюдают режим прекращения огня в Донбассе, не отвечая на провокации со стороны ВСУ.