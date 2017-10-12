Отведавший солдатской каши Порошенко пригрозил отрубать руки за воровство в армии

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Киев, 12 октября. Президент Украины Петр Порошенко посетил общежития ВСУ нового образца в Киеве и сделал громкое заявление на тему хищений госсредств в Минобороны Украины.

«Никому не позволю воровать в армии. Тем, кто будет воровать в армии, руки поотрубаю. Вот позиция президента», — заявил он. Кроме того, в своем Twitter Порошенко написал, что «украинская армия — предмет его персональной заботы».

Нікому не дозволю красти в армії! Українська армія - предмет моєї персональної турботи. pic.twitter.com/eT47NeOqLT — Петро Порошенко (@poroshenko) October 12, 2017

В ходе инспекции казарм Порошенко также попробовал армейский борщ из сухпайка и признался в любви к гречневой каше. Фото и видео дегустации президентом блюд, которыми кормят украинских солдат, появились на его официальных страницах в соцсетях. Всего на столе перед президентом выставили более десяти образцов блюд для армейских сухпаев.

Пробуя борщ, Порошенко с гордостью заявил, что «на сегодняшний день ни одна армия мира не применяет первые блюда в сухпае».

Українська армія – єдина у світі, яка застосовує перші страви в сухому пайку. Смакує чудово! pic.twitter.com/di4TDdTujg — Петро Порошенко (@poroshenko) October 12, 2017

«Важно, что пробили эту позицию не только руководство Минобороны, но и волонтеры. Вторые блюда: каша ячневая, перловая, фасоль, картошка», – подчеркнул он.

При этом он признался, что больше всего любит гречку, а отведав солдатской каши, с удовольствием отметил: «Настоящая гречка. Фантастически».

Однако украинцы заявления Порошенко о гордости за первые блюда в армии и обещания пресекать воровство в Минобороны встретили с сарказом.

Так, дегустацию супов они посчитали «показухой». «Для показухи чего только не сделаешь?! Даже жулика Бирюкова в кадр поставишь», - заметил один из пользователей в Twitter. Другой микроблоге и вовсе усомнился, что украинские солдаты на самом деле будут получать те пайки, которые дегустировал президент. «Еще бы тот паек до солдат доходил», — заметил он.

Для показухи чего только не сделаешь?! Даже жулика Бирюкова в кадр поставишь. — Косой Иван (@OProphetic) October 12, 2017

Ще би той пайок до солдатів доходив. — John_Lenin (@John_Lenin) October 12, 2017

«Суп в сухом пайке)) так это сухой полуфабрикат))) только добавь воды))) вот уж досягнення (достижение, - прим. ФАН)», - высмеял заявления Порошенко Сидор Ковпак.

суп в сухом пайке)) так это сухой полуфабрикат))) только добавь воды))) вот уж досягнення))) — Сидор Ковпак (@KovpakSidor) October 12, 2017

Высмеяли в соцсетях и обещания президента Украины о пресечении воровства в армии. «Красть можно только пану Пеце))», — объяснила мотивы Порошенко Наталья Торбан. «Ахааа))) ты что — то поздновато сегодня принял на грудь))), а ты сам сколько отслюнявил для нужд армии))? Что-то не слышал об этом))», — веселится Сидор Ковпак. «НУ ДА???? Только НИКТО тебе больше НЕ ВЕРИТ!!! ВСЁ! Терпець урвався!!!», — заметила в комментариях Куренская Ирина.

ну так вы же Петро и воруете... осудите себя... — Vadim Naumov (@pravozaschitnik) October 12, 2017

НУ ДА???? Только НИКТО тебе больше НЕ ВЕРИТ!!! ВСЁ! Терпець урвався!!! — Куренская Ирина (@IrinaKurenskaya) October 12, 2017