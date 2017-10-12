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Политика
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Украина
Отведавший солдатской каши Порошенко пригрозил отрубать руки за воровство в армии
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    Отведавший солдатской каши Порошенко пригрозил отрубать руки за воровство в армии

    16:51  12 Октября 2017
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    Отведавший солдатской каши Порошенко пригрозил отрубать руки за воровство в армии

    Киев, 12 октября. Президент Украины Петр Порошенко посетил общежития ВСУ нового образца в Киеве и сделал громкое заявление на тему хищений госсредств в Минобороны Украины.

    «Никому не позволю воровать в армии. Тем, кто будет воровать в армии, руки поотрубаю. Вот позиция президента»,  — заявил он. Кроме того, в своем Twitter Порошенко написал, что «украинская армия — предмет его персональной заботы».

    В ходе инспекции казарм Порошенко также попробовал армейский борщ из сухпайка и признался в любви к гречневой каше. Фото и видео дегустации президентом блюд, которыми кормят украинских солдат, появились на его официальных страницах в соцсетях. Всего на столе перед президентом выставили более десяти образцов блюд для армейских сухпаев.

    Отведавший солдатской каши Порошенко пригрозил отрубать руки за воровство в армии

    Пробуя борщ, Порошенко с гордостью заявил, что «на сегодняшний день ни одна армия мира не применяет первые блюда в сухпае».

    «Важно, что пробили эту позицию не только руководство Минобороны, но и волонтеры. Вторые блюда: каша ячневая, перловая, фасоль, картошка», – подчеркнул он.

    При этом он признался, что больше всего любит гречку, а отведав солдатской каши, с удовольствием отметил: «Настоящая гречка. Фантастически».

    Отведавший солдатской каши Порошенко пригрозил отрубать руки за воровство в армии

    Однако украинцы заявления Порошенко о гордости за первые блюда в армии и обещания пресекать воровство в Минобороны встретили с сарказом.

    Так, дегустацию супов они посчитали «показухой». «Для показухи чего только не сделаешь?! Даже жулика Бирюкова в кадр поставишь», - заметил один из пользователей в Twitter. Другой микроблоге и вовсе усомнился, что украинские солдаты на самом деле будут получать те пайки, которые дегустировал президент. «Еще бы тот паек до солдат доходил», — заметил он.

    «Суп в сухом пайке)) так это сухой полуфабрикат))) только добавь воды))) вот уж досягнення (достижение, - прим. ФАН)», - высмеял заявления Порошенко Сидор Ковпак.

    Высмеяли в соцсетях и обещания президента Украины о пресечении воровства в армии. «Красть можно только пану Пеце))», — объяснила мотивы Порошенко Наталья Торбан. «Ахааа))) ты что — то поздновато сегодня принял на грудь))), а ты сам сколько отслюнявил для нужд армии))? Что-то не слышал об этом))», — веселится Сидор Ковпак. «НУ ДА???? Только НИКТО тебе больше НЕ ВЕРИТ!!! ВСЁ! Терпець урвався!!!», — заметила в комментариях Куренская Ирина. Отведавший солдатской каши Порошенко пригрозил отрубать руки за воровство в армии

     

    Автор: Ярослава Замысловатова
    #всу #порошенко #армия #воровство
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