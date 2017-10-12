«Джебхат ан-Нусра» несет потери от смертников ИГИЛ в провинции Идлиб

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Идлиб, 12 октября. Террорист-смертник «Исламского государства»1 устроил самоподрыв перед машиной с боевиками «Джебхат ан-Нусры»1.

Источники в провинции Идлиб сообщили об атаке боевика-смертника террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), которая произошла в населенном пункте Арманаз. Смертник активировал свой пояс с взрывчаткой перед автомобилем боевиков «Джебхат ан-Нусры» (запрещенная в России террористическая организация).

Источник сообщает, что в результате взрыва уничтожено не менее четырех террористов, еще двое боевиков получили ранения, пострадали двое гражданских.

Ранее сообщалось, что ожесточенные столкновения между «Ан-Нусрой» и «Халифатом» продолжаются на севере провинции Хама.

1 Организация запрещена на территории РФ.