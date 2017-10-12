«Синий экран смерти» увидели пользователи Windows 10 после обновления компьютера

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Москва, 12 октября. Недавно вышедшее обновление безопасности для Windows 10 заставило компьютеры погрузиться в режим синего экрана смерти.

Сообщения о Blue Screen of Death (BSoD) или синем экране смерти отправили пользователи компьютеров с ОС Windows 10. По их словам, все произошло после загрузки очередного обновления, которое ранее вышло.

Отмечается, что апдейт KB4041676 должен был устранить 62 уязвимости. На многие компьютеры обновление устанавливалось автоматически.

Неполадка уже исправлена, заверили в Microsoft. Специалисты обратили внимание, что проблема не распространилась на пользователей компьютеров, которые получили апдейт через центр обновления Windows. Blue Screen of Death появился на устройствах исключительно корпоративных пользователей.