В Госдуме не исключили усиления группировки ракетных войск в Калининграде

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Москва, 12 октября. Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил о возможности усиления группировки оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» в Калининграде в ответ на действия США в Польше.

Он пояснил, что ответом на развертывание в Польше бронетанковой дивизии США может послужить размещение дополнительных подразделений Вооруженных сил России на западном направлении.

«Это создает предпосылки, которые в последующем могут позволить им создать определенный плацдарм. Конечно, мы не будем смотреть на это спустя рукава, мы обязательно будем принимать ответные меры», — сказал Шаманов.

По его словам, ответными мерами на действия США в Польше может стать усиление группировки оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» в Калининграде.