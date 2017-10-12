Покров — 2017: когда отмечается, история, свадебные гадания, заговоры, приметы и обряды

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Наступает один из самых любимых и популярных народно-христианских праздников — Покров Пресвятой Богородицы. На Руси этот праздник связывали с постепенным переходом осени в зиму, когда Богоматерь укрывает землю первым снегом. Народное название праздника — Покров день или праздник Покрова.

Когда отмечается Покров — 2017

Праздник Покров пресвятой Богородицы в православии считается великим (то есть относится к особо почитаемым) и непереходящим, то есть всегда отмечаемым в один и тот же день. Это 1 октября по старому стилю, что по григорианскому календарю соответствует 14 октября. Полное название праздника — Покров пресвятой владычицы нашей Богородицы и приснодевы Марии.

История праздника Покрова

Праздник Покров Богородицы связан с историческим событием, относящимся к 910 году, когда Константинополь осаждали племена сарацинов.

Согласно легенде, 1 октября по старому стилю жители города молились об избавлении от нашествия во Влахернском храме, в котором хранились артефакты, привезенные из Палестины, которые верующие связывали с земной жизнью матери Иисуса Христа. Это были пояс Богородицы и ее головной платок (покров, по-гречески — омофор).

Глубокой ночью в самом конце службы местному юродивому Андрею и его ученику Епифану было видение — они увидели идущую по облакам деву Марию в сопровождении ангелов и святых. Андрей и Епифан позже рассказывали, что видели, как Богоматерь молилась за спасение православных, преклонив колена. Затем Богородица сняла с головы омофор и распростерла над верующими, как бы закрыв их от бед. От омофора при этом исходило сияние, символизирующее Христа. Затем дева Мария исчезла, а позже молящиеся обнаружили, что исчез и ее покров, хранившийся в храме.

По преданию после этого сарацины ушли из-под стен Константинополя, а жители города еще долго ощущали божью благодать. Позже юродивый Андрей был причислен к лику святых, а его ученик Епифан — к лику блаженных.

Покров в славянском календаре

Согласно славянскому календарю, Покров — это граница между осенью и зимой. Иногда в этот день уже выпадет первый снег, который становится «покровом» для отдыхающей после летне-осенней страды земли. К этому дню селяне оканчивали все осенние работы и начинали готовиться к зиме. В это время были приняты застолья, также наступало время свадеб.

На Покров бытовали приметы, по которым сельские жители пытались угадать погоду на зимний период. Погодные приметы отражены в старинных пословицах и поговорках.

— Каков Покров — такова и зима будет.

— На Покров до обеда осень — после обеда зима.

— Первый снег до Покрова — зима придет не скоро.

— На Покров ветер с севера или с востока — зима будет холодной, с запада — снежной, с юга — теплой.

— Журавли улетают на Покров — зима будет ранняя и морозная.

— На Покров дуб и береза уже облетели — зима будет теплой; с листьями — жди сильных и долгих морозов.

— На Покров звери впадают в спячку.

— На Покров устанавливается зимний путь.

Покров Богородицы: свадебные обряды и поверья

На Руси с Покрова начинался период праздников и свадеб, также существовали традиции девичьих свадебных гаданий. В ночь на Покров девушки гадали на суженого, на судьбу, на счастье и на семейную жизнь.

Считалось, что то, как девушка ведет себя на Покров, определит ее супружескую жизнь.

Существовали специальные приметы для девушек, которые намеревались поскорее найти хорошего мужа.

— Если на Покров парень ухаживает за девушкой — значит, скоро сватов зашлет.

— Покров весело проведешь — жениха хорошего найдешь.

— Девушка, которая на Покров равно утром первой поставит свечу перед иконой Богородицы, — первой и замуж выйдет.

— Больше снега на Покров — больше свадеб.

На Покров девушки всегда ходили в платке, поскольку существовала поговорка: «Придет Покров-батюшка — девке голову покроет» (то есть, невеста скоро наденет платок замужней женщины).

Свадебные заговоры на Покров

В ходу были и специальные свадебные заговоры.

Например, существовал такой заговор, который нужно было произносить, накрывшись простыней и зажегши свечу:

«Покров-Покров! Землю накрой небесной крупой, а меня свадебной фатой. Богородица, пошли мне жениха славного, желанного, суженого, верного.»

Сказать заветные слова полагалось столько раз, сколько потенциальной невесте лет. Затем на использованной при заговоре простыне нужно было проспать три ночи, а потом ее сжечь.

Существовали и такие свадебные приговоры:

— Покров-батюшка, покрой землю снежком, а меня женишком.

— Покрова-матушка, покрой землю снежком, а меня, молодую, платком.

Вечером накануне Покрова девушки делали заговор на воду:

«Благослови меня, боже, на венчальный венец, пусть придет моему девичеству конец. Прошу я бабий платок, да золотой перстенек».

После этого заговоренной водой нужно было вымыть лицо, а утереться рубашкой потенциального жениха.

Девичьи гадания на Покров

В ночь перед Покровом девушки гадали, стараясь увидеть во сне суженого. Говорились свадебные присказки, после которых суженый-ряженый должен был явиться во сне.

Также вечером перед Покровом потенциальные невесты пекли хлеб, клали на подоконник и ждали, покажется ли в окне образ будущего избранника.

«Гадательный» хлеб также клали на льняную ткань в хлеву, приговаривая: «Ряженый-суженый, приходи моего хлебушка отведать».

Если жених являлся во сне, и это был реальный персонаж, стоило попробовать и наяву угостить его заговоренным хлебом, а в карман сунуть кусочек льняной ткани, на которой лежал каравай. Если потенциальный жених и сам подумывал уже засылать сватов, то он обычно не прочь был подыграть избраннице.

Другие приметы на Покров

На Покров в деревнях сжигали старую одежду, чтобы защитить семью от сглаза и болезней.

На Покров утепляли жилища и умасливали домового, чтобы благоволил, не пакостил, а мирно спал до весны. Обряд назывался «запекание углов». Для этого пекли небольшие блины — блинцы — делили первый блин на четыре части и раскладывали по углам для домового.