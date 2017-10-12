«Ростелеком» предложил модернизировать оплату проезда в московском метро

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Сочи, 12 октября. Глава «Ростелекома» Михаил Осеевский обсудил с правительством Москвы возможности использования системы биометрической идентификации, в частности сканирования лица, для оплаты проезда в метро.

Обсуждение прошло в рамках конференции «Взгляд на цифровое будущее» в Сочи. По словам главы «Ростелекома», пока трудно точно сказать, когда соответствующие технологии появятся в России и их можно будет ввести в эксплуатацию.

Как рассказал Осеевский, биометрическая система идентификации уже успешно используется для оплаты транспорта в Китае. Он также подчеркнул, что компания «Ростелеком» видит широкие перспективы в использования подобной системы и в других сферах жизни. В частности, в медицине и при совершении покупок в магазинах.