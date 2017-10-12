Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новороссия
Донбасс: ВСУ за сутки выпустили по территории ЛНР более 200 боеприпасов
Происшествия
Мать-алкоголичку и ее сожителя из Омска осудят за издевательства над детьми
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Мать-алкоголичку и ее сожителя из Омска осудят за издевательства над детьми

    16:34  12 Октября 2017
    34

    Мать-алкоголичку и ее сожителя из Омска осудят за издевательства над детьми

    Омск, 12 октября. Омские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 31-летней женщины и ее сожителя, обвиняемых в издевательствах над тремя детьми, сообщили в региональном СУ СКР.

    Мать троих детей и ее сожитель истязали несовершеннолетних за малейшую провинность. Семилетний мальчик и его сестры девяти и одиннадцати лет получали удары палкой за плохие оценки, неубранную комнату, съеденные без спроса конфеты. Младшего ребенка также запирали в кладовке.

    По данным следствия, женщина и ее 40-летний сожитель регулярно находились в состоянии алкогольного опьянения и грубо обращались с детьми. В ходе следствия мать частично признала вину, однако ее сожитель отказался от признания. Материалы расследования переданы в местный суд для рассмотрения по существу. 

    Автор: Ирина Селезнева
    #суд #омск
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017 31949

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017
        24056

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6165

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53698

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        94479
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        МИД РФ расценивает снятия флагов России в США как надругательство

        МИД РФ расценивает снятия флагов России в США как надругательство

        11:56   12 Октября 2017
        1082
        Делегация Госдумы может не поехать в США из-за спущенных российских флагов

        Делегация Госдумы может не поехать в США из-за спущенных российских флагов

        11:05   12 Октября 2017
        2417
        Набиуллина презентовала банкноты номиналом 200 и 2000 рублей

        Набиуллина презентовала банкноты номиналом 200 и 2000 рублей

        10:51   12 Октября 2017
        11079
        В ПАСЕ приняли резолюцию по снятию санкций с России

        В ПАСЕ приняли резолюцию по снятию санкций с России

        7:35   12 Октября 2017
        28625