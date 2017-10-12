Мать-алкоголичку и ее сожителя из Омска осудят за издевательства над детьми

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Омск, 12 октября. Омские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 31-летней женщины и ее сожителя, обвиняемых в издевательствах над тремя детьми, сообщили в региональном СУ СКР.

Мать троих детей и ее сожитель истязали несовершеннолетних за малейшую провинность. Семилетний мальчик и его сестры девяти и одиннадцати лет получали удары палкой за плохие оценки, неубранную комнату, съеденные без спроса конфеты. Младшего ребенка также запирали в кладовке.

По данным следствия, женщина и ее 40-летний сожитель регулярно находились в состоянии алкогольного опьянения и грубо обращались с детьми. В ходе следствия мать частично признала вину, однако ее сожитель отказался от признания. Материалы расследования переданы в местный суд для рассмотрения по существу.