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Общество
Арку Крымского моста подняли на 14 метров от воды
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    Арку Крымского моста подняли на 14 метров от воды

    16:27  12 Октября 2017
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    Арку Крымского моста подняли на 14 метров от воды

    Симферополь, 12 октября. Строители подняли на 14 метров 5500-тонную автодорожную арку моста, соединяющего Крым и материковую часть РФ, сообщает информационный центр «Крымский мост».

    «Около 14:15 произошел расчетный «отрыв» арочного пролета от плавучих опор, удерживавших его минувшие сутки. На данный момент конструкция удерживается на весу только высокопрочными тросами», — отмечается в сообщении.

    Как стало известно, расстояние между низом арки и плавучими опорами сейчас составляет около двух метров.

    Операция по подъему арки будущего моста между Крымом и материковой Россией продолжится после того как арочный пролет будет выдержан на весу, а специалисты проверят работу грузоподъемного оборудования.

    Арку Крымского моста подняли на 14 метров от воды

    Напомним, что в среду началась морская операция по установке второй арки моста. Накануне конструкция была доставлена к фарвартерным опорам. В четверг, 12 октября, начался подъем арки.

    В конце августа строители установили железнодорожную арку транспортного перехода моста.

    Автор: Алексей Громов
    #крым #мост
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