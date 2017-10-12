Арку Крымского моста подняли на 14 метров от воды

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Симферополь, 12 октября. Строители подняли на 14 метров 5500-тонную автодорожную арку моста, соединяющего Крым и материковую часть РФ, сообщает информационный центр «Крымский мост».

«Около 14:15 произошел расчетный «отрыв» арочного пролета от плавучих опор, удерживавших его минувшие сутки. На данный момент конструкция удерживается на весу только высокопрочными тросами», — отмечается в сообщении.

Как стало известно, расстояние между низом арки и плавучими опорами сейчас составляет около двух метров.

Операция по подъему арки будущего моста между Крымом и материковой Россией продолжится после того как арочный пролет будет выдержан на весу, а специалисты проверят работу грузоподъемного оборудования.

Напомним, что в среду началась морская операция по установке второй арки моста. Накануне конструкция была доставлена к фарвартерным опорам. В четверг, 12 октября, начался подъем арки.

В конце августа строители установили железнодорожную арку транспортного перехода моста.