Президента Польши призвали положить конец осквернениям советских памятников

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Варшава, 12 октября. Посол РФ в Польше Сергей Андреев заявил, что в республике в 2014-2017 годах произошли более 70 актов вандализма на советских кладбищах и мемориалах. По его словам, вандализм на воинских кладбищах не имеет оправдания с точки зрения любых нравственных норм.

«За 2015–2016 годы на Польшу пришлись 53 из 79 случаев противоправных действий в отношении советских мемориальных объектов за рубежами России, ни в одной другой стране ничего подобного не происходит», — сказал посол, выступая с речью на проходящей в Варшаве международной конференции «Чтите их память…», посвященной сложившейся в Польше и других государствах Европы ситуации с памятниками и местами захоронений советских воинов, погибших во Второй мировой войне.

Андреев отметил, что власти регионального и центрального уровня стараются по возможности не привлекать внимания к данной проблеме. В случае, когда полиция находит виновных, те зачастую отделываются легкими наказаниями. Часто вандалов оправдывают, объясняя это тем, что они действовали «из патриотических побуждений».

Участники международной конференции призвали президента Польши Анджея Дуду положить конец вандализму в местах, где установлены памятники советским солдатам. Как говорится в обращении участников конференции, «демонтаж памятников советским воинам-освободителям в Польше, независимо от его обоснований, является противоправным».

Напомним, в сентябре посольство России в Польше выразило решительный протест в связи с осквернением кладбища советских солдат на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве.



