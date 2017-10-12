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Груз для авиабазы «Хмеймим» в провинции Латакия доставит БДК «Ямал»
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    Груз для авиабазы «Хмеймим» в провинции Латакия доставит БДК «Ямал»

    16:08  12 Октября 2017
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    Груз для авиабазы «Хмеймим» в провинции Латакия доставит БДК «Ямал»

    Стамбул, 12 октября. Большой десантный корабль ВМФ РФ «Ямал» вошел в акваторию Средиземного моря с грузом для базы «Хмеймим» в провинции Латакия.

    Информационные порталы, отслеживающие перемещение военных кораблей, сообщили, что БДК «Ямал» прошел Черноморские проливы. В данный момент большой десантный корабль идет в порт Тартус, в котором расположена база материально-технического обслуживания Военно-морского флота России.

    Отмечается, что «Ямал», а также БДК Черноморского флота «Азов» и «Цезарь Куников», участвуют в операции «Сирийский экспресс» и доставляют в САР грузы для группировки российских войск, которая оказывает поддержку Дамаску в борьбе против террористических группировок, в том числе «Исламского государства1» (организация запрещена в России).

    Груз для авиабазы «Хмеймим» в провинции Латакия доставит БДК «Ямал»

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #хмеймим #ямал #латакия #бдк
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