Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новороссия
Донбасс: ВСУ за сутки выпустили по территории ЛНР более 200 боеприпасов
Спорт
Сборная Франции определилась с местом базы на время ЧМ-2018
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сборная Франции определилась с местом базы на время ЧМ-2018

    16:19  12 Октября 2017
    59

    Сборная Франции определилась с местом базы на время ЧМ-2018

    Париж, 12 октября. Сборная Франции по футболу определилась с местом базирования на время первенства мира-2018 в России. Об этом пишет издание Le Figaro.

    Французская сборная Дидье Дешама расположится на базе в подмосковной Истре, такой выбор обусловлен комфортным расположением отеля. 

    Также сообщается, что французский специалист просил, чтобы база национальной команды была расположена на небольшом расстоянии от воздушной гавани и от самой столицы.

    Кроме того, Дешам настаивал на том, чтобы отель находился в тихом месте.

    Автор: Дана Балан
    #футбол #подмосковье #истра #дешам
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017 31875

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017
        24053

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6164

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53696

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        94476
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        МИД РФ расценивает снятия флагов России в США как надругательство

        МИД РФ расценивает снятия флагов России в США как надругательство

        11:56   12 Октября 2017
        1079
        Делегация Госдумы может не поехать в США из-за спущенных российских флагов

        Делегация Госдумы может не поехать в США из-за спущенных российских флагов

        11:05   12 Октября 2017
        2409
        Набиуллина презентовала банкноты номиналом 200 и 2000 рублей

        Набиуллина презентовала банкноты номиналом 200 и 2000 рублей

        10:51   12 Октября 2017
        10944
        В ПАСЕ приняли резолюцию по снятию санкций с России

        В ПАСЕ приняли резолюцию по снятию санкций с России

        7:35   12 Октября 2017
        28499