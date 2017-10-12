Сборная Франции определилась с местом базы на время ЧМ-2018

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Париж, 12 октября. Сборная Франции по футболу определилась с местом базирования на время первенства мира-2018 в России. Об этом пишет издание Le Figaro.

Французская сборная Дидье Дешама расположится на базе в подмосковной Истре, такой выбор обусловлен комфортным расположением отеля.

Coupe du monde 2018 : découvrez l'hôtel des Bleus https://t.co/zrHh7npsRA pic.twitter.com/75jQHMnHeg — L'actu du Sport (@LactuDuSport) October 12, 2017

Также сообщается, что французский специалист просил, чтобы база национальной команды была расположена на небольшом расстоянии от воздушной гавани и от самой столицы.

Кроме того, Дешам настаивал на том, чтобы отель находился в тихом месте.