Неизвестные расстреляли машину с ребенком в Нижневартовске

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Нижневартовск, 12 октября. Перестрелка в Нижневартовске чуть не привела к смерти маленького мальчика. Неизвестные открыли огонь по машине, в которой находилась мать с сыном.

Жительница Нижневартовска ехала на автомобиле по улице Спортивная. В этот момент злоумышленники открыли прицельный огонь из оружия по машине, сообщает Ura.ru. Пуля пробила окно и пролетела рядом с головой мальчика, который находился в салоне. Испуганная женщина сразу позвонила в полицию.

Стражи правоохранительных органов не смогли задержать стрелявших. Сейчас силовики обходят жильцов домов, расположенных в этом районе, чтобы найти очевидцев происшествия.