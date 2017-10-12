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Происшествия
Неизвестные расстреляли машину с ребенком в Нижневартовске
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    Неизвестные расстреляли машину с ребенком в Нижневартовске

    16:03  12 Октября 2017
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    Неизвестные расстреляли машину с ребенком в Нижневартовске

    Нижневартовск, 12 октября. Перестрелка в Нижневартовске чуть не привела к смерти маленького мальчика. Неизвестные открыли огонь по машине, в которой находилась мать с сыном.

    Жительница Нижневартовска ехала на автомобиле по улице Спортивная. В этот момент злоумышленники открыли прицельный огонь из оружия по машине, сообщает Ura.ru. Пуля пробила окно и пролетела рядом с головой мальчика, который находился в салоне. Испуганная женщина сразу позвонила в полицию.

    Стражи правоохранительных органов не смогли задержать стрелявших. Сейчас силовики обходят жильцов домов, расположенных в этом районе, чтобы найти очевидцев происшествия.

    Автор: Алексей Громов
    #происшествие #нижневартовск #перестрелка
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