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Политика
«Запад-2017» напугал Запад: в ГД объяснили переброску дивизии США в Польшу
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    «Запад-2017» напугал Запад: в ГД объяснили переброску дивизии США в Польшу

    16:21  12 Октября 2017
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    «Запад-2017» напугал Запад: в ГД объяснили переброску дивизии США в Польшу

    Москва, 12 октября. Главы западных стран были напуганы российско-белорусскими учениями «Запад-2017». Об этом заявил глава комитета Государственной думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий, прокомментировавший информацию о том, что на территории Польши была развернута американская бронетанковая дивизия.

    «Запад напуган учениями «Запад-2017»... Не надо России бояться. Россия имеет абсолютно боеготовые вооруженные силы, одни из лучших на планете. И, конечно, для поддержания боеготовности столь масштабных вооруженных сил необходимы столь же масштабные учения», — подчеркнул депутат.

    Он также указал на то, что Москва призывает к созданию широкой коалиции по борьбе с терроризмом.

    Напомним, ранее пресс-секретарь министерства обороны РФ Игорь Конашенков указал на то, что Вашингтон воспользовался истерией вокруг учений «Запад-2017» для переброски 2-й бронетанковой бригада США в Польшу.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #сша #запад-2017
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