Ирак уверен, что силы коалиции США готовы покинуть страну после первой же просьбы

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Багдад, 12 октября. Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади заявил, что международная коалиция США выведет силы из любого места страны по просьбе Багдада.

Аль-Абади заявил, что силы западной коалиции присутствуют на территории Ирака с согласия федерального правительства. Премьер-министр особо подчеркнул, что американские представители сообщил ему, что «если вы хотите, чтобы мы покинули тот или иной район Ирака — мы уйдем».

Ранее сообщалось, что американские военнослужащие оказывают поддержку правительственным войскам Ирака и курдскому ополчению пешмерга в борьбе против террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России). ВВС США принимали активное участие в зачистке города Мосул, точное количество погибших в ходе американских бомбардировок мирных жителей города не известно до сих пор.

1 Организация запрещена на территории РФ.