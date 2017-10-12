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Лос-Анджелес, 12 октября. Известного американского актера Бена Аффлека обвинили в сексуальных домогательствах по отношению к актрисе Хилари Бертон.

По информации издания Forbes, обвинения в сторону Аффлека полетели после скандала с участием продюсера Харви Вайнштейна, которого также обвинили в приставаниях к женщинам.

По словам Бертон, Аффлек позволил себе непристойное поведение во время шоу TRL в 2003 году. Впоследствии сам актер подтвердил эту информацию у себя в Twitter, отметив, что действительно «вел себя недостойно по отношению к мисс Бертон». Аффлек также извинился перед женщиной.

I acted inappropriately toward Ms. Burton and I sincerely apologize — Ben Affleck (@BenAffleck) October 11, 2017

Напомним, что ряд известных голливудских актрис, среди которых Гвинет Пэлтроу и Анджелина Джоли, обвинили продюсера Харви Вайнштейна в домогательствах. В связи с этим Weinstein Company решила уволить продюсера.

Ранее сообщалось, что стали известны имена актрис, обвинивших продюсера Вайнштейна в изнасиловании.