Сирия сегодня: «Джебхат ан-Нусра» теснит ИГ в Хаме, боевики возвращаются к мирной жизни в Алеппо

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Сирия, 12 октября. Боевики сдаются в Алеппо, эксперт предвещает САР скорое возвращение к мирной жизни. Россия делится с Арменией опытом борьбы с ИГ1 (запрещено в РФ). Дамаск и Москва готовятся к восстановлению транспортной инфраструктуры Сирии. «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ) теснит ИГ в Хаме.

Сирия на пути к миру

Сегодня, благодаря активному посредничеству переговорщиков российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, 65 боевиков сдались правительственным войскам. Специалисты Центра обеспечили беспрепятственный проезд колонны с экс-комбатантами в Алеппо. Там они смогут заполнить заявления на нормализацию статуса, получить правительственную амнистию и вернуться к мирной жизни.

В контексте всей войны — это, возможно, и не такой значительный эпизод. Тем не менее, считает военный эксперт Александр Перенджиев, он весьма показателен. Когда у боевиков, ранее противостоящих официальному Дамаску, возникает понимание того, что в мирной жизни они будут способны реализовать себя лучше, чем на войне, это означает, что ситуация в стране нормализируется.

«Это главное. Похожая ситуация была и в Чечне, и в целом на Северном Кавказе, и во многих других военных конфликтах. Когда боевики понимают, что мирная жизнь — это более приятная сфера деятельности, чем военное противостояние. Конечно же, политическая власть должна для этого создать все необходимые условия, «протянуть ниточку», чтобы боевики к этому начали стремиться», — заявил он в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Опыт борьбы с ИГ

Командующий войсками Южного военного округа РФ Александр Дворников выступил с лекцией в Минобороны Армении в рамках совместных учений «Взаимодействие-2017». Он рассказал армянским коллегам о тактике, применяемой в Сирии боевиками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ1), а также способах противодействия ей.

Особое внимание Дворник уделил тому, как сражаться с боевиками террористических организаций в их излюбленных укрытиях — туннелях и катакомбах — а также тому, как обезвреживать автомобили, начиненные взрывчаткой.

«Ан-Нусра» теснит халифат в Хаме

В Хаме террористы сражаются друг с другом. Боевики «Джебхат ан-Нусры» (организация, запрещенная в РФ) атаковали позиции «Исламского государства»1 на северо-востоке провинции. В результате рейда исламисты отбили у игиловцев три населенных пункта. Как сообщает источник на местах, в настоящий момент бои продолжаются — самопровозглашенный халифат пытается вернуть себе утраченное.

Ранее сообщалось, что один из отрядов «Исламского государства» сумел вырваться из так называемого «акербатского котла» и вступил в конфликт с боевиками «Ан-Нусры». Перестрелки между последователями различных террористических группировок происходят ежедневно. Точных сведений о потерях обеих воюющих сторон нет.

Москва приходит на помощь Дамаску

Москва и Дамаск могут объединить усилия для восстановления транспортной инфраструктуры Сирии. Как сообщает министр транспорта Сирийской Арабской Республики (САР) Али Хамуд, переговоры на этот счет уже ведутся. Если они увенчаются успехом, то Россия поможет сирийской стороне в реконструкции ее железных дорог, мостов, аэропортов, морских портов и т.п.

«Министерство обсудило с РФ возможность сотрудничества в подготовке аэропортов в освобожденных районах, строительстве новых аэропортов, подготовке воздушного флота и обеспечении новыми самолетами», — заявил министр в Сочи, где он участвует в заседании сирийско-российской межправительственной комиссии.

1 Организация запрещена на территории РФ.