В Киеве признали, что закон об особом статусе Донбасса не будет действовать

В Избранное

Киев, 12 октября. Представитель Украины в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Ольга Айвазовская заявила, что решение о продлении особого статуса региона было правильным, однако закон не будет действовать.

«Пролонгация закона об особенном порядке местного самоуправления является хорошим и правильным решением, при том, что он не действовал ни одного дня и не будет действовать на протяжении этого года», — сказала Айвазовская.

Она также добавила, что власти Украины должны использовать предстоящий год для решения вопросов безопасности и создания «дорожной карты» по урегулированию конфликта в Донбассе.

Напомним, 6 октября Верховная рада Украины продлила на год действие закона об особом статусе Донбасса. При этом закон включает в себя массу оговорок. Особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода «незаконных формирований» с этих территорий.