Делегация США отправится в Турцию для решения визового вопроса

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Вашингтон, 12 октября. В Анкару отправится делегация Госдепартамента США, чтобы обсудить ситуацию вокруг выдачи виз для граждан Турции.

Турецкие СМИ сообщили, что Анкара предложила Вашингтону организовать совместную комиссию для разрешения вопросов вокруг выдачи виз. В посольстве США в Турции заявили, что не располагают информацией о сроках приостановки выдачи разрешительных документов на въезд в Соединенные Штаты турецким гражданам. Известно, что ограничения введены с начала октября.

«Последние события заставили правительство США пересмотреть вопрос об обязательствах правительства Турции в отношении безопасности дипмиссий США и их персонала»,- говорится в заявлении американской дипмиссии.

Напомним, что ранее в Стамбуле арестовали сотрудника генконсульства США Метина Топуза, в Вашингтоне эти действия назвали подрывающими двусторонние отношения.