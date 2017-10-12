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Политика
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Сирия между двух огней: для чего курды и США заключили сделку с ИГ в Ракке
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    Сирия между двух огней: для чего курды и США заключили сделку с ИГ в Ракке

    16:38  12 Октября 2017
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    Сирия между двух огней: для чего курды заключили сделку с ИГ* в Ракке

    По сообщениям некоторых источников, проамериканские курдские вооруженные формирования, участвующие в зачистке города Ракка, заключили с представителями «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) сделку о беспрепятственном вывозе боевиков террористической организации, их семей и других жителей, пожелавших покинуть «освобождаемый» международной коалицией США города.

    В результате достигнутых между курдами и террористами договоренностей, обе стороны прекращают боевые действия, все силы «Исламского государства» (запрещено в РФ) полностью покидают город, а курдские вооруженные формирования, поддерживаемые США, обеспечивают охрану конвоя.

    Эта сделка обусловлена сразу рядом причин. За 4 месяца операции по зачистке бывшей столицы «псевдо-Халифата» проамериканские «Демократические силы Сирии» (SDF) и «Отряды народной самообороны» (YPG) в битве за город потеряли, по разным данным, более трех с половиной тысяч бойцов. В условиях осложнения ситуации для курдов на других фронтах: в провинции Дейр эз-Зор и на северо-западе Сирии, —курды, вероятно, будут стремиться перебросить туда свои высвободившиеся силы из Ракки.    

    Сирия между двух огней: для чего курды заключили сделку с ИГ* в Ракке

    По разным оценкам, на данный момент в Ракке остается до 1500 боевиков «Исламского государства» (запрещено в РФ), которые могут пополнить ряды подразделений ИГ1 (запрещено в РФ), которые сейчас ведут бои с сирийской армией в провинции Дейр эз-Зор, так как скорее всего силы террористической организации будут вывезены в приграничную базу «Исламского государства» (запрещено в РФ) Абу-Кемаль недалеко от Аль-Маядина.

    Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) назвал ситуацию крайне непростой:

    «На сегодняшний день происходит процесс «договаривания». Курдские формирования сейчас ищут и находят точки взаимопонимания с боевиками так называемого «Исламского государства» (запрещено в РФ), я думаю, не без помощи Соединенных Штатов Америки. У меня складывается впечатление, что есть некие пусковые механизмы, которые запускаются еще где-то на уровне Вашингтона».

    Сирия между двух огней: для чего курды заключили сделку с ИГ* в Ракке

    Эксперт объяснил это тем, что сейчас начались довольно серьезные, «тектонические изменения», связанные с грядущим диалогом о послевоенном устройстве Сирии:

    «Они не могут проходить без, так скажем, согласования, одобрения сверху. Идет процесс выстраивания мира. Есть курды, которые довольно активно воевали в сирийском  конфликте, и боевики понимают, что это реальная сила, и с уважением к ним относятся. У боевиков «Исламского государства» (запрещено в РФ), конечно же, есть необходимость договариваться с  курдами, чтобы сохранить свои позиции и усилить их против сирийских правительственных войск».

    Как признался наш собеседник, у него складывается ощущение, что сейчас все начинают объединяться именно против сирийских правительственных войск:

    «Как следствие, переброска боевиков будет вестись именно в районы провинции Дейр эз-Зор, потому что Дейр эз-Зор — это нефтегазовая столица Сирии. И, конечно же, здесь переплетаются интересы и официального Дамаска, и боевиков «Исламского государства» (запрещено в РФ), и государств, стоящих за курдскими вооруженными формированиями, которые на сегодняшний день борются в этом регионе Сирии».

    Сирия между двух огней: для чего курды заключили сделку с ИГ* в Ракке

    По мнению нашего собеседника, к этим договоренностям все и шло - однако без участия официального Дамаска, эти сделки приводят к тому, что сирийской правительственной армии теперь будет еще сложней освобождать территории провинции Дейр эз-Зор. Кроме этого, по мнению эксперта, это скажется и на так называемой «нефтяной гонке», которая сейчас идет в провинции Дейр эз-Зор:

    «Сейчас все фокусируется именно на востоке Сирии, потому что Дейр эз-Зор — это уж очень богатый нефтяными месторождениями регион, который приносит большую прибыль. И за эту прибыль готовы сражаться многие стороны конфликта».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Никита Расторгуев
    #нефть #сирия #иг #игил #курды #саа #дейр эз-зор #ракка #sdf #ypg #демократические силы сирии #отряды народной самообороны
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